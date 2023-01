Altro che Ronaldo, è lui il calciatore più ricco del mondo: insospettabile

By

Il calciatore più ricco del mondo non è come tutti credono Cristiano Ronaldo. Ecco chi è il giocatore che guadagna più in assoluto sulla faccia della terra.

Il calcio, da sempre, è lo sport più famoso di tutto il mondo che appassiona grandi e piccini e fa sognare per via delle gesta che i giocatori hanno fatto nel corso di tutti questi anni e che emozionano tutti i tifosi di una determinata squadra.

Ma questo sport, non è solo tale, ma è anche momento di congregazione e di unione. Infatti, specie durante i Mondiali di Calcio o nelle competizioni più importanti, tende a riunire molte persone in un determinato luogo.

Il calciatore che ha spodestato Ronaldo dal podio dei più ricchi

Basti pensare che, anche gli stessi tifosi di un determinato Club, si uniscono per recarsi allo stadio per vedere la propria squadra del cuore e tifare per lei incitando i calciatori che indossano la maglia del colore del club.

Questo è qualcosa che ancora oggi si vede in maniera spropositata solo e soltanto nel mondo del calcio e non bisogna sorprendersi quando alcuni giocatori si emozionano e condividono la loro gioia di una vittoria con i propri tifosi.

Lo stesso accade quando a scendere in campo è la Nazionale. Tutti quanti sono unanime e partecipe a quello che può accadere sul campo da gioco e si diventa un tutt’uno tra giocatori e pubblico e si accende la magia che il calcio può dare.

Per questo, sin da piccoli, il sogno dei bambini è quello di diventare calciatori, per seguire la propria passione e per diventare degli idoli di altri bambini una volta diventati grandi ma anche per un tornaconto economico.

Non è un segreto che i calciatori più famosi guadagnano una cifra che fa girare la testa e questa aumenta qualora ci siano dei premi e delle coppe vinte durante la carriera da giocatore professionista e nel mondo ce ne sono tanti che guadagno cifre che ci farebbero andare gli occhi fuori dalle orbite.

Il calciatore che milita nel club Thailandese

Tutti quanti, pensano che il calciatore più pagato del mondo sia Cristiano Ronaldo, che ha stipulato un accordo da un miliardo di euro per sette anni all’Al Nassr, ma non è così, perché difatti non è lui il calciatore più ricco di sempre.

Ad avere questo record è un giocatore che milita nel Chomburi FC una squadra Thailandese ed il suo patrimonio equivale a circa 20.000 miliardi di euro e con questa cifra supera di gran lunga il calciatore portoghese.

Si tratta di Faiq Bolkiah che durante la sua carriera ha anche militato nel Maritimo una squadra Portoghese senza mai entrare a far parte della prima squadra. Inoltre ha giocato in molte giovanili di alcuni club d’Inghilterra come il Chelsea, il Leicester City e il Southampton.

Classe 1998, Bokiah è il nipote del Sultano del Brunei e riguardo il suo passato ha confessato che si è pentito di essersi trasferito in Portogallo, in quanto secondo lui il suo acquisto è stato fatto solamente per motivi politici.

Adesso, però, il calciatore sembra essere emerso in Thailandia anche se il suo talento non è mai stato, fino ad ora, preso in considerazione da una delle squadre più importanti del calcio mondiale.

Di conseguenza se Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato del mondo, non si può dire che di conseguenza è il più ricco per via del patrimonio di Bolkiah di gran lunga maggiore del suo.