Eleonora Incardona in bikini striminzito: il seno straborda | Foto bollente

Eleonora Incardona ha incantato tutto il web con uno scatto bollente dove mostra tutte le sue forme. Ecco la foto.

Non c’è sport senza che ci sia una giornalista sportiva che faccia girare la testa a tutti i tifosi e che commenti le vicende sul campo regalando ai telespettatori anche aneddoti e novità riguardante il loro sport preferito.

Eleonora Incardona e il bikini sottilissimo

Una di queste, considerate molto sexy e attraenti, oltre che molto professionale nel suo lavoro è Eleonora Incardona, volto di Sportitalia con cui lavora da qualche anno.

Nata a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, nel 1991, la donna ha sempre dimostrato sin dalla sua giovinezza di avere una predisposizione per il mondo dello spettacolo e di voler diventare un volto noto del piccolo schermo.

Così, appena possibile, ha avuto la possibilità di partecipare al concorso di bellezza Miss Italia per poi prendere parte al programma Veline che selezionava le prossime ballerine che si sarebbero avvicendate sul bancone del tg satirico Striscia la Notizia.

In entrambi i casi, la Incardona non ha avuto il successo sperato, non vincendo nessuna delle due trasmissioni ma ha avuto il suo momento d’oro quando è stata scelta come conduttrice sportiva.

Lo sport per lei è una vera e propria ragione di vita, infatti lei stessa si definisce una vera golfer in quanto fa del golf il suo sport preferito e il momento in cui si rilassa più di tutti. Inoltre, ammette di essere molto competitiva e di non avere pietà per nessun suo sfidante.

Dal punto di vista calcistico, è una tifosa Juventina e la sua fama la si deve anche per la relazione passata con Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, per il quale le è costato il soprannome di “cognata di…” dalla quale ha cercato di discostarsi dopo la fine della love story col chirurgo.

Il costume da bagno animalier

Eleonora è una donna molto solare, come si può notare spesso dai suoi post di Instagram dove regala ai suoi followers sorrisi bellissimi e dove spesso mette in mostra il suo corpo mozzafiato.

In un ultimo post pubblicato sul social, Eleonora Incardona si è fatta fotografare con un bikini animalier totalmente Made in Italy indossato per pubblicizzare una nota marca di costumi da bagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

I suoi fan non hanno potuto non esimersi da riempirla di complimenti dato che ha messo in mostra tutte le sue forme facendo girare loro la testa e costringendoli a zoomare proprio in quei punti lì.