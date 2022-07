Victoria Beckham frustrata per colpa del figlio Brooklyn: “Sta distruggendo ogni cosa”

Momento molto particolare nella vita di Victoria Beckham questo è a fare i conti con quelli che sono i costanti fallimenti del figlio Brooklyn, il giovane ragazza a quanto pare sta mettendo a serio rischio il futuro nella sua famiglia.

Solo pochi mesi fa abbiamo avuto modo di vedere Brooklyn Beckham unirsi al suo grande amore nonché Nicola Peltz, appartenente a una delle cinque famiglie più ricche d’America.

Nozze che hanno rappresentato un vero e proprio progetto di business legato alla crescita di immagine del figlio allo stesso modo di quello della giovane donna già lanciata sui social network come modella ed influencer.

Recentemente, inoltre il figlio di Victoria e David Beckham ha avuto modo di mettersi in gioco in vari progetti e quindi quali televisivi e tanti altri invece nella veste di modello, eppure nulla di tutto cio sarebbe andato a buon fine.

Victoria frustrata per colpa del figlio Brooklyn

Secondo voi quanto reso noto da vari magazine di cronaca rosa inglesi sembrerebbe che Brooking Beckham sia stato tagliato fuori dal contratto con il brand Superdry, quindi avrebbe dovuto prestare la sua immagine in vista di varie campagne pubblicitarie. Un progetto al quale ha lavorato molto attivamente anche Victoria Beckham che, dietro le quinte, avrebbe costruito una reputazione rispettabile per il giovane.

Quanto detto però non sarebbe servito a garantire il posto a Brooklyn, dato che recentemente sarebbe stato messo alla porta con il mezzo dispiacere per Victoria e Beckham che sarebbe frustrata dai costanti fallimenti del giovane ragazzo.

“Ha mosso molto per ottenere quel contratto…”

A rompere il silenzio circa ciò che sta succedendo in casa Beckham sono stati diversi tabloid britannici riportando delle dichiarazioni che fondi vicino alla famosa coppia avrebbe rilasciato di recente, facendo appunto riferimento ai conflitti in atto tra Victoria e il figlio Brooklyn.

In particolar modo, nei magazzini questione è possibile leggere le seguenti dichiarazioni quindi rumors: “Victoria è davvero arrabbiata e frustrata per Brooklyn. Ha mosso molto per ottenere questo contratto con Superdry. Avrebbe dovuto aiutarlo a costruire il suo profilo e a dargli un po’ di credibilità, in modo che potesse iniziare a formarsi un futuro. Ogni azienda per la quale ha lavorato è svanita ed è molto sconvolgente per Victoria. Oltretutto questo va a riflettersi negativamente sul marchio Beckham. Victoria e David hanno lavorato così duramente per arrivare dove sono ed è una grande delusione vedere Brooklyn sprecare queste opportunità”.