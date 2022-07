Atalanta, l’addio è dolorosissimo per Gasperini. 40 milioni e futuro da protagonista in Premier League.

Stiamo pian piano entrando nel vivo della campagna acquisti, come evidenziato dal corrente attraversamento di un periodo in cui non ci sono più unicamente rumors e indiscrezioni quanto, piuttosto, concrete trattative e trasferimenti.

Lo abbiamo visto già con la Juventus, protagonista finalmente del doppio approdo di Pogba e Di Maria, ambedue giunti al termine di dialoghi e discussioni serrate quanto difficoltose ma che hanno alla fine permesso ad Allegri di abbracciare due profili altisonanti quanto qualitativi.

Atalanta e non solo: quanti scenari aperti in Serie A

Restano poi, per quanto concerne il nostro campionato, ancora tanti dubbi relativi a giocatori che possano cambiare casacca o rinnovare con le squadre attuali. I nomi più caldi sono e restano quelli di Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala.

Il primo è reo di essersi distinto per pubblicazioni e atteggiamenti social, anche da parte della famiglia, non sempre felicissimi o adeguati alla deontologia professionale, soprattutto in un momento in cui da tempo si sta parlando della possibilità di assistere al suo trasferimento alla Juventus previo abbassamento delle pretese da parte di Tiago Pinto.

Per quanto concerne Paulo, invece, quest’ultimo non ha ancora una squadra e rappresenta ancor tutt’oggi uno dei più nobili oggetti di contesa tra Serie A e Premier League e per il quale sono previste e sperate novità quanto prima.

Senza dimenticare, poi, dei diversi movimenti e delle novità che potrebbero interessare i reparti arretrati, complice l’ormai noto interesse estero per De Ligt che porterà la Juventus con ogni probabilità a perdere il difensore olandese, catalizzando una serie di movimento volti a trovarne un degno sostituto, riportiamo significativi aggiornamenti legati anche al mondo Atalanta.

Atalanta, addio dolorosissimo e futuro in Premier League: 40 milioni per lui

In questi stessi giorni dominati da ricostruzioni e notizie su Kalidou Koulibaly, prossimo al passaggio al Chelsea per circa 40 milioni di euro e un contratto da 40 milioni complessivi in un lustro, anche un altro emblematico giocatore del nostro campionato potrebbe approdare in Premier League.

Ci riferiamo a Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta che la famiglia Percassi sembrerebbe aver individuato come elemento ideale da sacrificare per monetizzare il giusto quantitativo di denaro che consenta di ovviare ai mancati introiti per la qualificazione in Champions e, più in generale, per un campionato sottotono e in cui mancheranno le entrate per il mancato approdo in alcuna competizione europea, comprese le due “cadette”.

L’ex Napoli e Sampdoria ha fatto benissimo in quel di Bergamo e a 31 anni è alla ricerca di un’esperienza che possa permettere lui di vivere nuove emozioni in vista di quella che si appresta ad essere una delle ultime parentesi della sua stagione.

Su di lui c’è il forte interesse del Newcastle. Corteggiato già a gennaio, quando dall’Inghilterra giunse una proposta basata su un prestito oneroso da 5 milioni di euro più un riscatto fissato a 30, i bianconeri d’oltremanica sono tornati sulle sue tracce.

Il prezzo che fanno a Bergamo è abbastanza importante, di circa 40 milioni di euro. Una cifra sulla quale si può lavorare e che di certo non rappresenterebbe un grosso ostacolo per un club da meno di un anno passato al ricchissimo fondo saudita PIF.