È scontro tra Juve ed Inter: obiettivo comune a carte scoperte, ecco il nome caldissimo

Juventus e Inter sono pronte a farsi la guerra per contendersi un comune obiettivo di mercato: la sfida a suon di offerte è già nel vivo.

È pronta a partire una vera e propria asta di mercato, un vero e proprio derby d’Italia tra Juventus e Inter per contendersi un giocatore di Serie A.

Entrambe le squadre sono state molto attive in questa prima fase di calciomercato. L’Inter ha ufficializzato gli arrivi di Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e soprattutto il ritorno Romelu Lukaku, mentre la Juventus è pronta ad annunciare a sua volta il ritorno di Paul Pogba oltre che l’arrivo dell’argentino Angel Di Maria.

Ambedue hanno però perso uomini importanti per le loro recenti annate, i nerazzurri si sono privati di Perisic, che si è riunito a Conte al Tottenham e i bianconeri hanno dovuto salutare Paulo Dybala, ancora senza squadra e che era stato vicinissimo proprio ad accasarsi all’Inter.

Nelle ultime ore si sta concretizzando un vero e proprio duello tra le due compagini che cercano di sottrarre all’altra un obiettivo comune.

Guerra per il sostituto difensivo

Entrambe le squadre sono infatti sul punto di cedere uno dei propri baluardi difensivi; l’Inter si appresta a vendere Skriniar al Paris Saint-Germain per circa 70 milioni di euro mentre la Juventus è pronta a perdere l’olandese de Ligt che partirebbe in direzione Bayern Monaco per circa 100 milioni di euro.

I nerazzurri hanno già in mente il sostituto ideale da portare alla corte di Simone Inzaghi ed è il centrale brasiliano del Torino Gleison Bremer, roccioso difensore che l’anno scorso è stato nominato miglior difensore della stagione di Serie A.

Sul brasiliano sembra però volersi fiondare anche la Juventus, che avendo già perso Chiellini e perdendo l’ex giocatore dell’Ajax avrebbe sicuramente necessità di investire nel reparto arretrato per dare la giusta copertura al suo portiere Szczesny.

Bremer ha impressionato particolarmente i dirigenti bianconeri nel derby della Mole giocato contro la Juventus in cui ha marcato a uomo Vlahovic senza dargli assolutamente respiro e senza concedergli mai spazio per rendersi pericoloso.

I dirigenti dell’Inter sembrano essersi mossi in netto anticipo rispetto alla concorrenza, avendo già di fatto un accordo di massima con il giocatore. Quello che manca è però l’accordo con il club di Urbano Cairo. In questo scenario la Juventus prova ad inserirsi nella trattativa per strappare ai rivali storici un giocatore che è sicuramente meglio non averlo contro. Vedremo alla fine tra le due chi la spunterà e se Bremer vestirà bianconero o nerazzurro.