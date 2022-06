Inter, Lukaku e Dybala insieme? Ecco la risposta della dirigenza che fa sperare i tifosi

L’incredibile coppia Lukaku Dybala da affiancare a Lautaro Martinez prende corpo nei sogni dei tifosi interisti.

Sono ore calde a Milano, sia per le temperature che si alzano a dismisura, sia per i tifosi dell’Inter, che sognano un mercato di altissimo livello.

Oltre ad aver bloccato André Onana, che il prossimo anno si dividerà la porta con il capitano Samir Handanovic, i nerazzurri sembrano anche aver concluso gli acquisti di Mkhitaryan, che arriverà come svincolato dalla Roma, e Kristjan Asllani, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli.

Giocatori molto funzionali allo schema tattico di Simone Inzaghi visto che l’albanese andrà a fare da vice Brozovic cercando di crescere sotto la sua direzione, mentre l’armeno sarà un vero e proprio jolly di centrocampo, facendo riposare all’occorrenza Barella o Calhanoglu ma potendosi anche alzare a fare da trequartista o seconda punta.

Oltre a questi innesti già prenotati l’Inter è vigile anche sui reparti di difesa e attacco. Per la retroguardia l’obiettivo e il brasiliano Bremer del Torino, che dovrebbe andare a sostituire uno tra De Vrij e Skriniar, indiziati principali per lasciare la squadra nerazzurra. In attacco invece i sogni sono a cinque stelle. Lukaku sta spingendo la mano con il Chelsea nella speranza di tornare a vestire la casacca interista, mentre Beppe Marotta vuole finalmente ricongiungersi col suo pupillo Paulo Dybala, che potrebbe arrivare a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Juventus.

Quello che tutti i tifosi dell’Inter si chiedono è se è possibile sperare nell’arrivo di entrambi i giocatori: uno dei dirigenti nerazzurri, l’A.d. Antonello, ha risposto a questa domanda.

Paulo e Romelu insieme? Ecco la verità

I tifosi della beneamata sognano un tridente pesantissimo formato dal gigante belga e dai due argentini, ma non tutti sono così ottimisti e hanno paura di un addio del Toro per far arrivare i due nomi di cui si parla tanto nelle ultime ore.

Antonello ha chiarito la situazione rispondendo alla domanda su un eventuale arrivo di entrambi a Milano: “Tutto si può fare, ma dobbiamo tenere conto della sostenibilità economico-finanziaria e tutte le scelte del club sul mercato saranno ispirate a queste due parole, ovviamente coniugandole alla competitività sul campo. Vogliamo rispettare i paletti dell’UEFA del Financial Fair Play.”

Insomma, la possibilità di vedere tutti e tre a in nerazzurro c’è, ma certamente qualche sacrificio grande andrà fatto per far sì che questo accada. Vedremo come andrà a finire questa ennesima telenovela di calciomercato.