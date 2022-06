Juventus, via libera Pogba: c’è l’annuncio ufficiale sul ritorno in bianconero!

Juventus, arriva l’annuncio ufficiale sul colpo Pogba. Il ritorno del Polpo è ormai delineato, ecco tutti i dettagli sulla non poco discussa trattativa.

Da diverse settimane a questa parte si parla del centrocampista francese e del suo possibile approdo a parametro zero in quella Torino che lo ha cullato e fatto esplodere da ragazzino consacrandolo per diversi anni sull’olimpo dei centrocampisti più importanti di Europa.

Il ritorno al Manchester United non è stato dei più felici, come evidenziato anche dal rapporto creatosi e incrinatosi sempre di più con i tifosi, nonché le modalità di una separazione rappresentante una vera e propria beffa per un club che si era distinto per il suo ingaggio per una delle operazioni più costose del recente passato.

Pogba sembra aver costruito la sua carriera intorno a quell’autostrada Torino-Manchester che ha già percorso diverse volte e sulla quale potrebbe tornare tra non molto. Il suo nome, unitamente a quello di Di Maria (raffreddatosi in questi ultimi giorni) ha rappresentato l’autentico filo rosso di queste primissime settimane estive e gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere come possano esserci importanti novità prima del previsto.

Juventus, annuncio ufficiale e nulla osta per il colpo Pogba

Per un giocatore del suo calibro, a queste condizioni, non mancheranno di certo le pretendenti ma in queste ultime ore il cerchio sembrerebbe essersi ridotto sempre di più e attualmente ci sono tutti gli ingredienti per assistere al ritorno in Serie A di chi, a suo tempo, fu uno dei centrocampisti più dominanti in questa competizione.

A fare chiarezza sullo scenario ci ha infatti pensato l’avvocata dello stesso Pogba, succeduta al fu Mino Raiola, fautore del suo passaggio in bianconero prima e del suo ritorno in Premier League poi. Queste le dichiarazioni di Rafaela Pimenta a “Le Parisien“, dalle quali è emersa la sempre maggiore vicinanza tra Pogba e la Juventus.

“Si parla tanto del possibile ritorno di Paul alla Juventus e dico che non sarebbe assolutamente un rischio, come a volte capita in operazioni del genere che coinvolgano squadre e giocatori i cui rapporti si siano precedentemente interrotti. Lo credo fortemente perché sono cambiate tante cose in questo periodo, all’interno della società e della stessa squadra. Si tratterebbe di tutt’altra storia“.