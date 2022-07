Alica Schmidt: campionessa di atletica, ha un viso angelico e un fisico da urlo | Meravigliosa

Dopo essersi classificata terza agli europei di atletica, Alica Schmidt ha conquistato tutta Europa grazie alla sua bellezza. Ecco qualche curiosità su di lei.

Nel mondo dello sport ci sono tante donne sportive che oltre aver conquistato i tifosi per via delle loro prove sul campo da gioco, hanno conquistato il loro cuore anche per via del loro aspetto fisico.

Alica Schmidt: ecco chi è l’atleta più sexy di sempre

Una di queste, che negli ultimi tempi sta facendo impazzire tutta Europa è la runner tedesca Alica Schimdt che sta facendo uscire fuori di testa tutti quanti per il suo viso angelico.

Classe 1988, l’atleta nel corso della sua carriera ha fatto parte della nazionale tedesca classificandosi seconda ai Campionati Europei di Atletica Leggera U20 2017, nella staffetta 4 x 400 metri.

Nata a Worms, nella stessa disciplina ha raggiunto il secondo posto ai Campionati Europei di atletica leggera U23 2019 e nonostante non abbia gareggiato ha fatto parte della staffetta tedesca nelle Olimpiadi estive del 2020.

Nel corso della sua carriera è stata un’allenatrice di fitness per il club della Bundesliga Borussia Dortmund e il suo inizio come runner ha avuto avvio con i 200 metri di corsa per poi passare ai 400 metri e in seguito agli 800 metri.

La sua formazione professionale è avvenuta presso il club sportivo MTV Ingolstadt e durante il lockdown del 2020 si è allenata da sola correndo attraverso le foreste per migliorare le sue prestazioni.

Ai Campionati tedeschi di atletica leggera indoor del 2022 nei 400 metri si è classificata seconda dietro a Corinne Scwab mentre ha deciso di sua volontà di non partecipare ai Campionati mondiali di atletica leggera indoor nel 2022 per concentrarsi sulla stagione outdoor.

Nel 2017 viene definita come l’atleta più sexy del mondo e dopo esserne venuta a conoscenza la donna ha commentato chiedendosi il perché ha ottenuto questo titolo dato che per lei lo sport viene prima di tutto.

La foto sui social

Il suo titolo avuto dalla rivista Busted Coverage ha contribuito alla sua fama facendola diventare una vera e propria influencer con oltre 2 milione di followers nel 2021.

Nel 2021 ha preso parte alla Milano Fashion Week sfilando per Hugo Boss e mostrandosi molto entusiasta per l’occasione sebbene non abbia mai avuto prima di allora nessuna esperienza in passerella, specificando di non avere nessuna intenzione di sostituire lo sport con il mondo della moda.

Nei giorni scorsi, la bellissima runner ha pubblicato su Instagram un post dove si è mostrata con tutta la sua perfetta forma fisica e il suo viso angelico ottenendo complimenti da parte dei suoi ammiratori.