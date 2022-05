Ilary Blasi, avete visto che sventola la mamma? Ecco la figlia da chi ha ripreso

Il segreto della bellezza di Ilary Blasi starebbe nei geni dei suoi genitori e sembra aver preso tutto da sua madre. Ecco la foto della donna.

Tra le moglie dei calciatori più famosi in Italia, tra le più famose c’è Ilary Blasi da molti rinominata la Regina di Roma per via dell’essere legata sentimentalmente a Francesco Totti, calciatore che ha presenziato per molti anni nell’AS Roma venendo rinominato l’Ottavo Imperatore di Roma.

Ilary Blasi: la bellezza ereditata

I due si sono conosciuti grazie alla sorella di Ilary, Silvia, dopo che Francesco Totti guardandola in televisione ha dichiarato ai suoi amici che la ragazza che stava ballando in tv sarebbe diventata sua moglie.

Inizialmente, la Blasi non sembrava essere tanto interessata alla corte del calciatore ma pian pianino il capitano dell’AS Roma ha fatto breccia nel suo cuore riuscendo a portarla all’altare.

Il matrimonio è avvenuto nel 2005 sotto gli occhi di tutta Italia dato che è stato trasmesso in diretta su molti emittenti televisive e dalla loro unione sono nati tre figli Cristian, Chanel ed Isabel.

La loro storia d’amore è narrata all’interno della serie tv Speravo de morì prima che racconta la vita di Francesco Totti dove Ilary è interpretata da una sorprendente Greta Scarano.

Negli ultimi tempi si era parlato di una separazione da parte dei due per via di alcuni tradimenti ma entrambi hanno messo a tacere le voci pubblicando delle storie e dei post in cui si sono mostrati assieme e sempre più innamorati e affiatati con i loro figli.

Attualmente alla conduzione della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi è all’interno del mondo dello spettacolo sin da quando era piccola avendo preso parte ad alcuni spot pubblicitari e film degli anni ’80.

La somiglianza con sua madre

La fama però la ottiene nel 1999 quando viene scelta come una delle letterine del game show pomeridiano Passaparola condotto da Gerry Scotti e negli anni ha dato prova di essere una brava conduttrice molto amata dal pubblico.

Da sempre Ilary è contraddistinta da una sorprendente bellezza e il suo segreto pare essere dovuto dai geni famigliari. Infatti, sua madre, Daniela Serafini, vigilessa presso il comune di Roma da giovane era molto simile ad Ilary e ancora oggi rimane una bellissima e affascinante donna.

La signora Blasi è molto legata alla sua famiglia e spesso la si vede in compagnia delle sue figlie e dei suoi nipoti. La stessa bellezza sembrano averla ereditata anche i figli di Totti in particolar modo Chanel ed Isabel che sono identiche alla loro madre.