Oriana Sabatini pazzesca con un look spaziale – Dybala rimane senza parole

Oriana Sabatini si è mostrata sui social con un look futuristico da far rimanere tutti quanti senza parole. Ecco la foto e il commento del suo compagno Dybala.

In questi giorni si è parlato molto riguardo il futuro calcistico di Paulo Dybala che dopo aver prestato servizio alla Juventus, il calciatore argentino è rimasto svincolato ed è ambito da molti club.

Oriana Sabatini e il look spaziale

Alla fine però la scelta finale, seppur secondo alcune voci di corridoio vorrebbero il calciatore interessato ad entrare nella squadra dell’Inter, l’argentino ha dovuta farla tra due club con una tifoseria molto importante.

Stiamo parlando del SSC Napoli e dell’AS Roma. Per lui sono state fatte delle offerte da entrambi i club e negli ultimi giorni ha avuto molti colloqui telefonici con José Mourinho il cheh anno fatto presagire che fosse più propenso ad entrare nel club giallorosso.

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, i tifosi romanisti hanno riempito i social di messaggi e mandato in trend topic il nome di Dybala in quanto speranzosi di poter svegliarsi e trovare l’annuncio del suo arruolamento nella squadra.

E la notizia della sua scelta è arrivata nella tarda mattina del 18 luglio mandando in visibilio tutti i tifosi romanisti che sognano di poter avere uno schema di gioco formato da Zaniolo-Dybala-Pellegrini-Abraham.

Così dopo una lunga trattativa, Dybala arriverà nella capitale e assieme a lui nella città eterna farà capolino anche Oriana Sabatini l’attrice, cantante e modella argentina con cui ha una relazione dal 2018.

Dichiaratamente bisessuale, Oriana classe 1996, è figlia dell’imprenditore argentino con cittadinanza italiana Osvaldo Sabatini e dell’attrice Catherine Fulop oltre che ad essere nipote della tennista Gabriela Sabatini.

La sua carriera inizia all’età di 13 anni quando posa per un articolo assieme a sua madre e comincia a prendere parte ad alcune serie televisive.

Il successo però arriva a fine 2012 quando viene scelta come una delle protagoniste della serie Aliados per cui vince un premio come miglior rivelazione ai Kid’s Choice Argentina nel 2013 e un premio come miglior attrice nel 2014.

Le foto di Instagram

Oriana è anche una cantante e nel 2017 ha aperto il tour dei Coldplay e quello di Ariana Grande.

In uno dei suoi ultimi post, la Sabatini si è mostrata con un look molto particolare. Definendosi un piccolo alieno, Oriana si è fatta fotografare con un aspetto futuristico sorprendendo tutti i suoi fan.

Tra i commenti spunta anche quello di Dybala che con un semplice “Que…” ha voluto dimostrare di essere contento di avere accanto una donna bella come lei.