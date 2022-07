Rodrigo De Paul e Tini Stoessel escono allo scoperto: lei è una bomba!

I riflettori del web concentrarsi nuovamente su Rodrigo De Paul e la nuova fidanzata Tini Stoessel. I due hanno deciso di non nascondersi più.

La primavera del 2022 è stata caratterizzata dal gossip riguardante la fine definitiva del matrimonio tra Rodrigo De Paul e la moglie Camila Homs, la coppia ha deciso di separarsi pochi mesi dopo la nascita del loro secondogenito scatenando così in magazzini cronaca rosa in campo internazionale.

In particolar modo l’ex giocatore del Lecce ha preso la decisione di lasciare la moglie Camila perseguire il cuore che l’ha condotto verso la pop star Tini Stoessel.

La nuova vita di Rodrigo De Paul

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche l’occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Rodrigo De Paul è stato spesso protagonista del gossip internazionale a seguito della fine del matrimonio con Camila Homs. La donna ha detto di essere pronta intraprendere le vie legali per ottenere un mantenimento di circa 30.000 euro che il calciatore dovrebbe versare per i propri figli, inoltre ha fatto riferimento anche intenzione di citarla in giudizio dato che nel momento in cui due hanno deciso di convolare a nozze la Homs ha messo da parte la propria carriera per seguire il marito in giro per il mondo.

Nonostante tutto, comunque sia, per Rodrigo De Paul è giunto il momento di vivere appieno la nuova vita al fianco della propria compagna così come dimostrato dalle foto che sono state pubblicate le scelte mente da vari magazine di cronaca rosa.

Il calciatore Tini Stoessel escono allo scoperto

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo le pinne foto che sono state condivise da vari magazzini cronaca rosa e che ritraggono Rodrigo De Paul a Ibiza con al suo fianco Tini Stoessel, nonché ex star di Violetta.

La coppia ha deciso di non nascondersi più vivendo sotto le luci del sole la propria relazione, sei gnocche a quanto pare Rodrigo de Paul possa aver trovato un qualsiasi tipo d’accordo con la moglie Camilla Homs che gli ha permesso di vivere così più tranquillamente la propria storia d’amore con la pop star Argentina senza più doversi nascondere.