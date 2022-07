Sabrina Salerno: fa impazzire tutti con un bikini striminzito, straborda tutto

Sabrina Salerno si è mostrata in un paio di foto come una selvaggia con un bikini da cui escono fuori tutte le sue forme. Ecco le foto.

Non sono tante le donne che possono vantare di aver avuto una squadra di calcio intitolata a loro nome.

Una di queste è Sabrina Salerno, cantante e showgirl italiana, che nel 2020 è stata omaggiata da una squadra di calcio Spagnola a 7 intitolata Società Sportiva Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno e il costume aderente

Il club, ha deciso di rendere omaggio alla Salerno per via del fatto che è entrata nella vita dei calciatori nel momento esatto in cui loro hanno cominciato a giocare a pallone e lo stemma della squadra rappresenta una versione stilizzata della cantante.

Al momento, lo sponsor tecnico della S.S. Sabrina Salerno è Givova e dopo la notizia sul web in molti, specie i collezionisti, hanno cercato di acquistare una maglia della società ma al momento non sono disponibili prodotti di franchisee.

Questo è dovuto dal fatto che dal momento della sua fondazione, il club non ha ancora disputato nessun torneo a livello competitivo e qualora la squadra dovesse aver successo si potrebbe pensare di produrre oggetti di merchandising.

Sabrina si è dimostrata contenta di questa onorificenza che ha visto come un riconoscimento per la sua carriera da cantante e da showgirl. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo avvengono quando decide di partecipare a Miss Lido.

Dopo qualche anno, nel 1984, prende parte a Miss Italia per poi diventare valletta di Premiatissima per poi esordire come cantante ne 1986 con il brano Sexy Girl che viene scelta come sigla dell’edizione del Festivalbar di quell’estate.

Le foto in modalità selvaggia

Il successo però, arriva nel 1987 con il brano Boys (Summertime in Love) che scala le classifiche di tutto il mondo posizionandosi al terzo posto della hit parade britannica succedendo a cantanti del calibro di Michael Jackson e Madonna.

Sabrina ha confessato che la canzone è nata dopo aver visto una partita di calcio e la Salerno è stata anche una delle poche che ha ballato con Diego Armando Maradona in un tango durante la trasmissione Odiens, ricevendo i complimenti dal Pibe d’Oro.

View this post on Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

In questi giorni, Sabrina si è prestata ad alcuni scatti fotografici in una versione molto selvaggia con una coroncina in testa e un bikini esotico molto aderente che le contiene di poco le sue forme che sembrano voler uscire fuori.

I fan sono rimasti esterrefatti dalla bellezza della Salerno a tal punto da riempirla di complimenti e di like.