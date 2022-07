Addio pesantissimo in casa Napoli: Spalletti deluso, la partenza è inaccettabile

Molto deluso Luciano Spalletti che deve fare i conti con una partenza imprevista e dolorosa: è arrivato il pesantissimo addio in casa Napoli.

A Castelvolturno stanno cambiando parecchie cose, con il presidente De Laurentiis pronto a rivoluzionare la sua squadra.

Adesso il tecnico è costretto a cercare un sostituto che non faccia rimpiangere la separazione.

Porte scorrevoli a Napoli, c’è chi va e c’è chi arriva

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha già fatto le sue prime mosse di mercato anche se Luciano Spalletti chiede ancora qualche sforzo alla sua dirigenza per migliorare il terzo posto dello scorso campionato. Ufficializzati gli addii a parametro zero di Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, David Ospina e Dries Mertens, con i discorsi relativi al belga ancora non del tutto chiusi ad alimentare la speranza dei tifosi di vedere ancora Ciro con la maglia azzurra. In entrata qualcosa è stato fatto con gli arrivi di Kvaratskhelia e Olivera; senza dimenticare il riscatto di André Zambo Anguissa dal Fulham per 15 milioni di euro. Ancora troppo poco però, specie se si considerano i possibili addii di alcuni titolari come Zielinski, Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz.

Addio inaspettato: adesso il Napoli deve correre ai ripari

La grande incertezza sui componenti della rosa per la stagione che verrà non lascia sereno Luciano Spalletti che all’inizio del ritiro si aspettava di avere un organico quasi del tutto definito. Come se non bastasse il tecnico ex Roma e Inter potrebbe salutare un altro elemento importante del suo Napoli. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, uno dei collaboratori di Spalletti, Francesco Calzona, potrebbe lasciare i partenopei.

In passato vice di Maurizio Sarri proprio al Napoli, Calzona potrebbe essere il nuovo commissario tecnico della Slovacchia. Ad avvicinarlo alla panchina della nazionale sarebbe stato il parere positivo dato alla federazione dall’ex bandiera azzurra Marek Hamsik. Protagonista di un siparietto con il presidente De Laurentiis l’anno scorso all’inizio del ritiro di Dimaro, dove ADL disse che non lo avrebbe salutato perché vice di Sarri, dopo solo un anno dal suo ritorno al Napoli potrebbe nuovamente lasciare la squadra campana. Brutta tegola per Spalletti che, in caso di ufficialità dell’addio, dovrebbe cercare un nuovo collaboratore affidabile da inserire nel suo staff, che si aggiunge alla ricerca di nuovi giocatori utili per provare l’assalto allo Scudetto.