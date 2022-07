Mertens indeciso sul futuro, una cosa è certa: vietato sbagliare con i tifosi azzurri

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da definire ma la decisione finale potrebbe arrivare a brevissimo: arrivano importantissimi aggiornamenti, tifosi con il fiato sospeso.

Il contratto con il Napoli è scaduto il 30 giugno e ora Mertens è ufficialmente un giocatore svincolato. Il belga non vuole però attendere a lungo e molto presto deciderà il suo futuro.

Sono giorni decisivi per quanto riguarda il calciomercato: tutte le squadre di Serie A sono al lavoro per costruire una rosa in grado di competere per i propri obiettivi in una stagione diversa da tutte le altre per via del Mondiale e che inizierà fra poco più di un mese. Tra quelle più attive c’è sicuramente il Napoli, che sta attraversando una fase di transizione dopo il terzo posto raggiunto lo scorso anno.

Aurelio De Laurentiis, oltre a riscattare Anguissa dal Fulham, ha già portato nel capoluogo campano giocatori come Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Questi non saranno però di certo gli unici innesti di una squadra che l’hanno prossima tornerà a misurarsi in Champions League con le migliori d’Europa. Oltre a queste entrate infatti ci sono state anche delle uscite importanti di alcuni giocatori che hanno segnato la storia recente del club partenopeo.

In primis quella del capitano Lorenzo Insigne, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo e ha deciso di intraprendere una nuova esperienza al Toronto FC. Con lui lasceranno anche Ghoulam, Ospina e Mertens: a tutti e tre è infatti scaduto il contratto con il Napoli il 30 giugno e sono alla ricerca di una squadra per l’anno prossimo. In particolare il belga, che ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, è conteso da diverse squadre ma l’epilogo potrebbe arrivare a breve.

Una vecchia conoscenza della Serie A vuole Mertens: ecco i dettagli

Nonostante “Ciro” volesse concludere la sua carriera nella sia amata Napoli, il presidente De Laurentiis è stato intransigente: o si rinnova alle sue condizioni oppure ci si saluta senza rancore. E ciò è successo anche al migliore marcatore di tutti i tempi della storia del club, che è sempre più vicino alla sua nuova squadra. A volerlo è una vecchia conoscenza della Serie A, che ha appena firmato il suo nuovo contratto con il Marsiglia: Igor Tudor.

L’ex allenatore dell’Hellas Verona apprezza enormemente Mertens e lo avrebbe quasi convinto ad accettare la proposta di del club francese. In Ligue 1 l’attaccante belga potrebbe firmare un biennale di circa 2,5 milioni di euro a stagione. Un epilogo che allontanerebbe quanto meno la paura di tutti i tifosi partenopei di vederlo nel campionato italiano con una maglia diversa da quella azzurra.

Gli agenti di Mertens sono al lavoro per cercare di chiudere quanto prima la trattativa con il Marsiglia. Dopo averlo apprezzato la scorsa stagione come avversario, Tudor potrebbe presto avere a disposizione uno dei giocatori più decisivi dell’ultimo decennio in Serie A.