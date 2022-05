Ancelotti, le parole del figlio spiazzano tutti: il riferimento è chiarissimo

Dopo la vittoria della Champions League, il figlio di Carlo Ancelotti, Davide, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno stupito l’ambiente per un indizio velato.

Il Real Madrid conquista la sua quattordicesima Champions League della storia e Carlo Ancelotti la quarta in carriera. Le parole del figlio al termine del match, però, non sono di certo passate inosservate.

Il Real Madrid conquista la sua quattordicesima Champions League della sua storia nella finale di Parigi contro il Liverpool. Un traguardo da record sia per il club spagnolo, che per l’allenatore italiano Carlo Ancelotti, che diventa l’unico allenatore ad aver vinto quattro Champions in carriera.

Real Madrid, un trionfo targato Ancelotti

La finale di Parigi ha visto i Blancos conquistare la quattordicesima Champions League della loro storia. Facendo un passo indietro all’inizio del match, la gara è iniziata con 36 minuti di ritardo per problemi ai varchi d’accesso del Parco dei Principi. La gara è stata dominata a lungo dal Liverpool, ma un super Courtois ha parato l’impossibile, mantenendo in vita la squadra di Ancelotti, che ha saputo soffrire per poi sferrare il colpo al 59′ con Vinicius, che con il suo ha regalato la gloria a Florentino Pérez e ai migliaia di tifosi madridisti in giro per il mondo.

Ancelotti si è convertito nel primo allenatore ad aver vinto la Champions League per quattro volte. Il tecnico italiano ha stabilito un record storico, che sarà difficile da eguagliare. Per Klopp, al contrario, si tratta della quarta sconfitta in carriera.

Davide Ancelotti, il riferimento sorprende e apre le porte al futuro

Al termine del match un emozionato Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni, lasciando trapelare la sua emozione per il grande traguardo raggiunto. La vittoria della Champions League chiude una stagione impeccabile dei Blancos, reduci anche dal successo in Liga spagnola.

Tuttavia, oltre che Carlo Ancelotti, ha parlato anche suo figlio, che lo affianca in panchina come vice. Ecco le sue parole: “Lui si è proposto, ha detto al Real “guarda che se mi chiamate ci sono”. Lo hanno richiamato e non ci ha pensato un attimo. Amiamo questo club, così come amiamo il Milan”. Davide Ancelotti ha fatto riferimento all’amore che lega Ancelotti ai Blancos, citando anche l’altra squadra che porta nel cuore: il Milan, dimenticandosi le altre squadre allenate dal padre, come la Juventus e il Napoli. Potrebbe trattarsi dunque di un chiaro riferimento futuro e all’intenzione dell’allenatore di tornare prima o poi sulla panchina rossonera, lasciando guidare dal suo sentimento milanista.