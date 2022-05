‘Sempre a zoomare’ Diletta Leotta a bordo campo: impossibile contenere tutto | FOTO

Diletta Leotta sorprende i fan facendosi fotografare a bordo campo con tutte le sue forme in bella mostra. Ecco il post pubblicato sui social.

Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più amate d’Italia sia per la sua professionalità che per la sua bellezza che da sempre viene elogiata da tutti quanti i tifosi.

Nata nel 1991 a Catania sin da giovane è interessata ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo decidendo di partecipare a solo quindici anni a Miss Muretto.

Diletta Leotta e la foto a bordo campo

Successivamente, tenta di entrare a far parte della rosa della ragazze in gara a Miss Italia 2009 venendo però scartata alle fasi preselettive e non avendo la possibilità di comparire in televisione.

Dopo questa delusione comincia a prendere parte ad alcuni programmi televisivi a tema calcistico nella sua regione di nascita fino ad arrivare a presentare il Festival della Canzone Siciliana.

Esordisce a livello nazionale prima come meteorina per SkyMeteo24 e successivamente prendendo parte ad uno speciale per l’allora anniversario della neonata emittente televisiva La 5 per poi condurre un programma sul canale tematico POKERITALIA.

Dopo aver preso parte alla conduzione del programma radiofonico RDS Academy ottiene un enorme successo in seguito ai commenti degli Europei 2016 condotti assieme a Ilaria D’Amico diventando così una delle conduttrici più amate nel mondo dello sport.

Grazie alla sua professionalità e alla sua fama, sostituisce Emis Killa nella conduzione di Goal Dj e viene invitata sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2017 per parlare di cyberbullismo e per la violazione della privacy a seguito di alcuni scatti privati della Leotta diffusi in rete.

Nel 2018 conduce Miss Italia assieme a Francesco Facchinetti e nel 2020 torna sul palco del Festival di Sanremo dove si esibisce in un monologo sulla bellezza scatenando polemiche in quanto considerato un paradosso che chi ne stia parlando si sia sottoposta a degli interventi chirurgici.

I commenti sul post di Instagram

Successivamente, nel 2021 rimbalza sulle pagine della cronaca rosa sia per la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, finita misteriosamente dopo alcuni mesi di passione e per via del festeggiamento dei suoi 30 anni.

Diletta ama postare su Instagram molte foto di se che fanno sempre innamorare i suoi fan e in un ultima foto la si può vedere in attesa della diretta di DAZN a bordo campo con un vestito fucsia che lascia molto scollato che lascia ben poco all’immaginazione.

Tra i commenti oltre l’apprezzamento da parte di Costantino Della Gherardesca anche un fan che si lamenta del fatto di dover stare sempre a zoomare le sue foto per vedere meglio tutte le sue grazie.