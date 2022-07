Futuro Dybala, arriva l’annuncio ufficiale dell’Inter: Napoli e Roma avvisate

Inter, è arrivato l’annuncio ufficiale in grado di fare grande chiarezza su quella questione Dybala che rischia di divenire una delle questioni più chiacchierate dell’anno.

Il futuro dell’argentino è ad oggi un vero e proprio tabù, soprattutto alla luce delle diverse avances da lui ricevute ma che non gli hanno ancora consentito di trovare una sistemazione valida.

Giunti a questo punto, molti tifosi si attendevano di vedere la Joya con una nuova casacca, soprattutto se si pensa al fatto che il 10 ex Juve sia consapevole dallo scorso marzo di doversi separare dal glorioso club bianconero, a causa di un mancato accordo con Cherubini, Agnelli e Arrivabene per il rinnovo contrattuale.

A circa due settimane di distanza dall’annuncio ufficiale circa la separazione del club sabaudo dallo stesso Dybala, oltre che da Chiellini, Morata e Bernardeschi, ancora tanti dubbi riguardano l’ex Palermo.

Inter, il futuro di Dybala è ancora un tabù

Se per Giorgio e Alvaro la strada era pressoché segnata e per Federico è arrivata una svolta in questi giorni che porterà lui con ogni probabilità a raggiungere in Canada gli amici e connazionali Criscito e Insigne, ancora tanti dubbi ci sono su Paulo.

Corteggiato soprattutto dall’Inter a partire dalle battute finali della primavera, complice la presenza di un Beppe Marotta che può vantare di averlo per certi versi scoperto o di averne quantomeno favorito la consacrazione in Serie A, ad oggi non sembrano esserci i presupposti per assistere al trasferimento dell’assistito di Jorge Antun alla corte di Allegri.

Certo, va detto che le strade del mercato sono sempre infinite e che, ad oggi, nessuna pista possa davvero essere esclusa. Giusto però osservare come l’approdo di Lukaku a Milano, dopo un congedo durato un solo anno e che ha restituito al belga la consapevolezza che la fredda Londra non faccia proprio al suo caso, abbia portato Marotta e colleghi a relegare in secondo piano la non meno succulente occasione Dybala.

Inter, annuncio ufficiale sul futuro di Dybala

Leggendo tra le righe anche le parole di Francesco Totti, le pretese dell’entourage sono state considerate troppo elevate negli scorsi mesi, soprattutto alla luce di uno stipendio importante cui si sarebbero dovute aggiungere le commissioni da garantire al corpo di assistenti legali del fantasista.

Se fino a qualche tempo fa la strada per il suo passaggio all’Inter sembrava tracciata, ora sembrano essere caduti tutti i presupposti che preliminarmente giustificassero quello che sarebbe stato il grande tradimento di Dybala alla sua ex squadra.

Sulla questione si era già espresso qualche tempo fa il su citato Beppe ex Juventus ma alle parole di quest’ultimo è giusto aggiungere quanto recentemente giunto dalla bocca dello storico e iconico numero 4 dell’Inter, Javier Zanetti. Il connazionale di Paulo, proprio dall’Argentina, ha parlato della sua situazione, in una fase molto delicata e potenzialmente decisiva per stabilire il futuro del giocatore.

Dopo la cessione di Koulibay al Chelsea, infatti, anche il Napoli sembra annoverarsi tra le candidate al suo ingaggio, oltre che ad una Roma apparsa nuovamente più attiva su questo fronte. In questo gioco di dialettiche, Pinto e Giuntoli sembrerebbero aver ricevuto il nulla osta proprio dal su citato Zanetti che ha seguito pressoché la direzione di Marotta, lasciando intendere come le priorità attuali del club meneghino siano altre.

Queste le sue parole: “Dybala è un grande giocatore e viste le sue condizioni rappresenta una grande opportunità di mercato. Dobbiamo però essere consapevoli della saturazione in attacco, laddove abbiamo Dzeko, Correa, Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez. Ad oggi siamo a posto così“.