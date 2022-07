Jovic rivela un clamoroso retroscena sul suo trasferimento alla Fiorentina, decisive le parole di un ex viola

By

Jovic rivela un incredibile retroscena riguardo il suo trasferimento alla Fiorentina, decisivo il ruolo di un giocatore della viola: tifosi sorpresi.

Il nuovo bomber della squadra toscana ha rivelato nel corso della sua prima intervista un clamoroso retroscena riguardo il suo trasferimento a Firenze, decisiva la sposnosrizzazione di un ex viola: tifosi sorpresi dal nome.



La Fiorentina continua nel suo calciomercato fatto di colpi mirati che possano migliorare la qualità della rosa in cerca di conferme dopo l’ottima ultima stagione.

I viola sono tra le regine di questo primo mese di mercato in Serie A grazie a degli ottimi rinforzi giunti in tutti i reparti che garantiscono a Vincenzo Italiano di avere a disposizione una rosa quasi completa per il ritiro estivo.

Dopo gli arrivi importanti di giocatori come Gollini, Jovic e Mandragora, i toscani vogliono continuare a cercare ed acquistare rinforzi in particolar modo per la difesa.

L’addio di Milenkovic, sempre più probabile, lascerà un vuoto da colmare al meglio. I nomi affiancati alla squadra del presidente Commisso sono Mbemba e Le Normand ma il più probabile resta Kumbulla della Roma.

L’attesa dei nuovi colpi è però al momento non altissima dalle parti dei tifosi e questo grazie ad una campagna acquisti che già ora sta facendo felici tutti a Firenze.

Tra i tanti volti nuovi che godono delle maggiori attenzioni c’è senza dubbio l’ultimo arrivato in casa viola: Luka Jovic.

Il centravanti serbo è passato alla Fiorentina a titolo definitivo dal Real Madrid e a lui saranno affidate le chiavi dell’attacco in vista della nuova stagione. Proprio il nuovo acquisto viola si è presentato ai nuovi tifosi rivelando un incredibile retroscena.

Il trasferimento favorito dalle parole di un ex Fiorentina: tifosi spiazzati dal nome

Un ruolo molto importante quello del centravanti nel gioco di Vincenzo Italiano.

Il tecnico della Fiorentina ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i numeri nove che ha avuto modo di allenare e la speranza dei tifosi è che anche con Jovic questo assunto possa valere.

Il serbo dovrà prendere il posto di un suo connazionale come Dusan Vlahovic, passato a gennaio alla Juventus e non sostituito a dovere da Arthur Cabral. Proprio l’attuale centravanti bianconero ha giocato un ruolo chiave nell’approdo di Jovic a Firenze.

Jovic ha parlato di vari argomenti nella sua conferenza di presentazione con la maglia della Fiorentina, tra questi anche i suoi dialoghi con il suo connazionale sul club viola.

L’ex Real Madrid ha così dichiarato ai microfoni dei giornalisti: “Ha fatto benissimo qui, cercherò di avere il suo stesso successo. Dopo la firma non ci siamo sentiti, ma prima siamo stati insieme in nazionale e lui mi ha sempre parlato bene della squadra, dei tifosi, dell’allenatore e della società. E questo mi ha aiutato a scegliere di venire qui”.

Un aiuto inaspettato dunque per i tifosi della Fiorentina, starà ora a Jovic riuscire ad emulare e se possibile migliorare i numeri di Vlahovic che con la maglia viola si è consacrato.