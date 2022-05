Atalanta – Gasperini mette le mani avanti: le sue parole fanno discutere i tifosi

By

Al termine della gara persa dall’Atalanta contro il Milan, l’allenatore nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni che fanno discutere.

Nella giornata di ieri, domenica 15 maggio, l’Atalanta ha fatto visita al Milan a San Siro, perdendo per 2-0.

Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, terminato sul risultato di 0-0, l’Atalanta è caduta sotto i colpi di Rafael Leao e Theo Hernandez, che portano il Milan ad un solo punto da uno scudetto che domenica contro il Sassuolo può diventare realtà.

Un risultato negativo per la squadra di Gasperini, che torna a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi) e che mette i nerazzurri in una situazione altamente negativa per la corsa alla qualificazione all’Europa.

I bergamaschi sono infatti attualmente a 59 punti, pari con la Fiorentina che però domani gioca la partita a Genova contro la Sampdoria, e occupano l’ottava posizione in classifica, fuori sia da Europa League che da Conference League, dopo due partecipazioni consecutive alla Champions League.

Qualificazione che si deciderà proprio all’ultimo turno, quando l’Atalanta sfiderà l’Empoli in casa, ma dovrà anche guardare ai risultati di Roma e Fiorentina, che attualmente sono davanti e sfideranno rispettivamente Juventus e Torino.

Le parole che non sono piaciute ai tifosi

Al termine del match contro i rossoneri, il tecnico della Dea ha commentato il tutto ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo fatto una buona partita e siamo rimasti in partita fino al gol di Theo. L’Atalanta mi è piaciuta dato che il Milan ha avuto difficoltà a tirare in porta, ma ci siamo persi negli ultimi sedici metri” commenta Gasp che si dice comunque soddisfatto della prestazione.

“Siamo riusciti a ripartire bene e ci siamo mossi bene davanti, poche occasioni pericolose. Sul 2-0 è stato complesso” continua il tecnico nella sua analisi, che poi conclude la sua analisi sul match con un commento sui cambi, che in partite come queste possono essere decisivi dati i ritmi alti e anche il calore della giornata.

C’è anche spazio per dire la sua sull’obiettivo di fine stagione della sua squadra, e cioè la qualificazione all’Europa: “Dobbiamo vincere l’ultima partita e sperare nei risultati delle altre. Al di là di questo comunque sono felice del nostro campionato e devo fare i complimenti ai ragazzi, è stato uno dei campionati più difficili per noi”.

Una frase che sa quasi di resa, con un Gasperini che sembra mettere le mani avanti dicendosi soddisfatto anche in caso di non qualificazione, nonostante una partita rimanente che potrebbe portare la Dea in Europa. I tifosi dell’Atalanta sui social chiedono concentrazione fino all’ultimo minuto, vedremo se la squadra risponderà al meglio.