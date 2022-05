Ludovica Pagani, super intrigante mentre accavalla le gambe | Lo sguardo va subito lì

Ludovica Pagani ha incantato tutti quanti posando per Versace. Ecco le foto pubblicate dall’influencer sui social.

Ludovica Pagani è una giornalista e influencer che ha avuto un notevole successo date le sue partecipazioni a molti programmi sportivi ed è considerata da molti come la rivale di Diletta Leotta.

Ludovica Pagani e le foto per Versace

La donna è stata impegnata con il calciatore della Roma, Stephan El Shaaraway la cui storia però non è finita nel migliore dei modi e attualmente si ritrova single e non sembra essere interessata a trovare nuovamente l’amore.

Nata a Bergamo, il 25 giugno 1995, dopo essersi diplomata al liceo linguistico con indirizzo economico e giuridico, si iscrive all’Università di Milano alla facoltà di Economia e Management.

Prima di decidere quale percorso di studi intraprendere, la Pagani aveva intenzione di proseguire gli studi di giurisprudenza per poi cambiare idea e voler diventare una criminologa, solo poco tempo prima di iscriversi pare abbia deciso di dedicare il tempo del suo studio all’economia.

Dopo essersi laureata si cimenta nel mondo del lavoro che le da la possibilità di entrare passo dopo passo nel mondo dello sport dove diventa giornalista grazie alla collaborazione con la testata giornalistica bergamasca Up.

Successivamente da mostra del suo talento lavorando per Fashionchannel e Starwiss per poi essere molto in vista su Sportitalia. Nella sua carriera ha condotto un programma intitolato We Love Shopping sul web, e ha co-condotto Milanonow nota trasmissione di TeleLombardia.

Diventata influencer presenzia in Gotarky e appare come inviata e opinionista al programma Rai, Quelli che il calcio… decidendo in seguito di aprire un canale Youtube per esprimere il suo pensiero raggiungendo in poco tempo milioni di utenti iscritti.

Nel 2018 si avvicina al mondo della musica pubblicando la canzone Tiki Taka in featuring con Ricky Jo e nello stesso anno pubblica il suo primo libro intitolato Semplicemente Ludovica.

La fama di Ludovica

L’anno successo diventa conduttrice radiofonica di Versus programma in onda su RDS Next.

Ludovica Pagani è tra le 10 influencer più seguite in Italia con oltre 3milioni di followers e in un ultimo post di Instagram ha pubblicato alcune foto mentre posa per la nota casa di moda Versace in atteggiamenti molto sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Nelle immagini si può notare tutta la bellezza della donna e non sono mancati i complimenti da parte sia dei fan e da parte di personaggi dello spettacolo come l’attrice Ludovica Bizzaglia e l’influencer Chiara Nasti che hanno riempito la foto di cuoricini come hanno fatto anche molti altri suoi followers.