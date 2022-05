Barcellona, Laporta punzecchia Mbappé e svela un clamoroso retroscena sul suo ingaggio

Il presidente del Barcellona Joan Laporta rilascia delle dichiarazioni polemiche su Kylian Mbappé: ecco cos’è emerso dalle sue parole.

Il futuro di Kylian Mbappé resta incerto. Il francese in scadenza di contratto quest’estate con il PSG sarebbe pronto a lasciare per il club francese, ma la sua destinazione non è ancora definita. Le ultime dichiarazioni di Laporta svelano un retroscena legato al suo futuro.

Il presidente del Barça Joan Laporta ha rilasciato un’intervista per Catalunya Radio per fare il punto della situazione della stagione blaugrana. Il club catalano chiude la stagione al secondo posto in Liga dopo aver a tratti passato dei momenti difficili. Bisognerà ripartire, a partire dal mercato e con Xavi alla guida dalla panchina.

Mbappé, in bilico il suo futuro

Il rebus dei top club europei riguarda il futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese sarebbe prossimo a salutare il PSG, in quanto per il momento l’accordo sul rinnovo di contratto non è arrivato. La situazione potrebbe sbloccarsi presto: il Real Madrid è alla porta e sta facendo di tutto per convincerlo a raggiungere il Santiago Bernabéu, nonostante i rapporti con il PSG non siano ottimali – soprattutto dopo la rimonta dei Blancos agli ottavi di Champions – con Al-Khaelafi che vorrebbe fare lo sgarbo a Florentino Pérez.

Mbappé chiude la sua stagione parigina – e probabilmente la sua carriera da giocatore del PSG – con un altro titolo della Ligue tra le sue vetrine. Tuttavia, resta il rammarico di non aver conquistato alcuna Champions, un desiderio voluto fortemente anche dai tifosi e dal presidente, che ha visto sfumare il sogno di conquistare l’ambito trofeo grazie alla sua rosa di stelle.

Laporta svela le cifre dell’operazione Mbappé

Il presidente del Barça Laporta in un’intervista a Catalunya Radio ha svelato di aver a tratti vissuto una stagione difficile, sia per la situazione economica del club che la posizione in classifica in campionato. Tuttavia, l’arrivo di Xavi ha ridato ai giocatori il carattere vincente e i valori blaugrana, facendo scalare la classifica: dal suo arrivo infatti il club catalano è balzato dal settimo al secondo posto.

Oltre che della stagione del Barça il presidente ha parlato anche di Mbappé, svelando il motivo per cui non potrebbero permetterselo e lanciandogli una frecciatina. Ecco le sue dichiarazioni: “Mbappé chiesto 40-50 milioni di euro a stagione, una cifra che il nostro club non può permettersi di spendere, e magari non vince nemmeno la Champions…”. Rapida la replica dell’entourage del giocatore francese che smentisce, ma il dubbio resta.