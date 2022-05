Ilary Blasi, outfit da treno: Lady Totti scolpisce ancora | FOTO

Ilary Blasi ancora una volta è riuscita a conquistare l’attenzione dei media ma grazie ad un outfit da treno, un look che inevitabilmente ha catturato l’attenzione dei fan della conduttrice e che le ha permesso di incassare un nuovo di importante record.

I riflettori del web tornano ad essere concentrati nuovamente sulla moglie di Francesco Totti che, dopo la messa in onda di un anno a puntata in diretta del reality show Isola dei Famosi, si è subito rimessa in viaggio per tornare a Roma dalla propria famiglia e agli impegni lavorativi.

Non a caso nel mirino dell’attenzione del web troviamo una foto che è stata scattata di Ilary Blasi durante il viaggio di ritorno da Milano alla Capitale, uno scatto che men che non si dica ha fatto il giro del mondo.

L’outfit da treno di Ilary Blasi è una bomba

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo nuovamente Ilary Blasi durante il viaggio di ritorno da Milano, per tornare a Roma dalla propria famiglia dopo aver adempiuto al suo impegno lavorativo settimanale davanti le telecamere del reality show Isola dei Famosi.

In particolar modo, a catturare l’attenzione dei media troviamo l’outfit sfoggiato dalla conduttrice durante il viaggio in questione, con indosso uno short ed una maglia super cool. Un accostamento di abiti che mettono in risalto la riuscita perfetta di Ilary Blasi e che allo stesso tempo hanno permesso alla conduttrice di confondersi facilmente tra la folla e sfuggire agli sguardi indesiderati.

La moglie di Francesco Totti in tassa un nuovo record

La foto a cui facciamo riferimento, condivisa da Ilary Blasi nella sua pagina Instagram ufficiale nella sezione stories, ha permesso alla moglie di Francesco Totti di incassare un nuovo ed importante record.

Non a caso le immagini in questione hai fatto il giro del web lasciando senza parole i fan, ammaliati dalla bellezza e sensualità sfoggiata Ilary Blasi anche lontano dalle telecamere… perfetta sempre comunque in ogni occasione, quindi anche durante il suo viaggio in treno.