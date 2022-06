Chelsea, le dichiarazioni del big hanno suscitato non poca attenzione. Di seguito le sue parole: le top di Italia fremono.

Sono settimane di grandi riflessioni e aggiornamenti in molte delle piazze italiane, soprattutto tra le fila di quelle big consapevoli di dover cambiare diversi aspetti per potersi migliorare ulteriormente.

Questo a partire dallo stesso Milan, alle prese con i grandi cambiamenti societari che dovranno rappresentare il sostrato di una nuova era basata su una vittoria in Serie A che mancava da tempo e alla quale si cercherà di dare seguito attraverso nuove e ponderate operazioni che migliorino ulteriormente lo scacchiere plasmato da Maldini e Massara in questi anni.

Stesso discorso per i cugini dell’Inter che nell’ultima stagione hanno cercato di dare continuità al progetto Conte con il simile mister Inzaghi, ccontinuando sulla strada della difesa a tre e iniziando un iter catalizzato dalle necessarie cessioni di alcuni dei punti fermi della squadra dell’ex mister leccese. Il tutto, poi, senza dimenticare di un Napoli alle prese con l’abbassamento del monte ingaggi e di una Juventus che si augura di aver trovato il punto più basso della sua recente storia nell’ultimo campionato, auspicandosi di poter adesso darsi la spinta giusta per tornare agli alti livelli di un tempo.

Chelsea, futuro annunciato: le parole del giocatore infiammano le big

Alle già nominate si aggiungano anche le due romane, consapevoli di aver fatto un buon percorso rispettivamente con Sarri e Mourinho ma che al contempo avrebbero potuto evitare diversi errori nei quali non dovranno imbattersi nel prossimo futuro. In attesa di aggiornamenti definitivi riguardanti tutte queste realtà, riportiamo di seguito le dichiarazioni di quell’Emerson Palmieri formatosi a Palermo e definitivamente consacratosi nella Capitale ai tempi di mister Spalletti.

Dopo un anno in prestito al Lione, il brasiliano naturalizzato italiano farà rientro a Londra, per onorare il contratto con il Chelsea. Da tempo seguito da diverse e importanti realtà di Serie A e non solo, le parole da lui pronunciate ai microfoni ufficiali del club londinese hanno lasciato intendere come difficilmente il suo futuro continuerà ad essere all’ombra del Tower Bridge. Questo l’estratto più significativo.

“Mi avrebbe fatto piacere rientrare già a gennaio ma il Lione si è opposto. Adesso tornerò al Chelsea, dove ho molti amici e dove sono sotto contratto già da tre anni ma non so se resterò. Valuteremo in queste prossime settimane“.