Dybala sogna l’Inter e Oriana Sebastiani si prepara alla nuova avventura così | FOTO

Si prospettano nuove di interessante estate per Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana Sabatini. L’ex giocatore della Juventus a quanto pare pronto per indossare la maglia dell’Inter, mentre la fidanzata si prepara per affrontare questo nuovo cambiamento del compagno.

È stata una stagione calcistica davvero molto intensa per Paulo Dybala che ha visto finire la sua carriera con indosso la maglia della Juventus, in attesa di scoprire per i tifosi dove effettivamente avranno modo di vedere l’atleta e quindi se come protagonista indiscusso della serie A oppure pronto a lasciare definitivamente l’Italia.

Recentemente, Totti si era detto disposto a fare tutto ciò che fosse in suo potere per convincere il calciatore a indossare la maglia della Roma ma a quanto pare per lui ci sono in mente ben altri programmi e la sua fidanzata li sta pian piano mettendo in atto..

Paulo Dybala punta in alto con Oriana

Impossibile, negare come nel corso degli ultimi anni Paulo Dybala si è stato in grado di conquistare l’attenzione dei media grazie al suo immenso talento calcistico e che gli ha permesso di diventare una delle punte di diamante della Juventus e del campionato di serie A italiano.

L’addio alla Vecchia Signora è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma la possibilità di vederla Dybala con indosso la maglia dell’Inter sta diventando rumors sempre più forte che spezza il cuore ai tifosi bianconeri ma che allo stesso tempo a Letta molto quelli neri e blu.

La foto di Oriana Sabatini scuote il web

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo una foto che Oriana Sabatini ha recentemente condiviso nella sua pagina Instagram, attraverso la quale racconta i primi giorni di vacanza al fianco di Paulo Dybala.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA (@orianasabatini)



La modella e artista argentina chiama il compagno teneramente “biscottino” ma numerosi fan della foto in questione hanno visto anche qualche esplicito segnale di passaggio del calciatore all’Inter. Dunque, possibile che tatticamente Oriana Sabatini sta già preparando tutto per farsi amare anche dai tifosi dell’Inter prima ancora che venga comunicata in via ufficiale il fatidico cambio della maglia?