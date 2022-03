Caso Abramovich – Il tecnico del Chelsea è scioccato, una fine imprevista

Thomas Tuchel ha commentato a caldo le sanzioni che Abramovich e di conseguenza il Chelsea dovranno pagare a causa della guerra tra Russia e Ucraina. L’allenatore tedesco non è riuscito a nascondere tutta la sua amarezza: le sue sono parole sulla fine sono inequivocabili.

Il Chelsea si prepara a vivere tempi duri: infatti il governo inglese ha sanzionato duramente il suo attuale proprietario, l’oligarca russo Roman Abramovich. Per le sue relazioni strette con Vladimir Putin, Abramovich si è visto congelare tutti i suoi beni. Ciò avrà implicazioni anche per il Chelsea e il suo allenatore, Thomas Tuchel.

La guerra mossa da Putin contro l’Ucraina ha avuto molte ripercussioni anche nel mondo del calcio, soprattutto per quelle squadre in mano a ricchi oligarchi russi molto vicini al capo del Cremlino. Il caso più eclatante è stato quello del Chelsea e del suo proprietario Roman Abramovich, costretto a mettere in vendita il club che possiede dal 2003 e che ha portato ai vertici del calcio inglese ed europeo.

In attesa di un’offerta congrua, nei giorni scorsi sono arrivate anche per lui le sanzioni da parte del governo inglese. Il Chelsea non potrà essere venduto per il momento, per evitare che Abramovich ottenga un profitto dalla cessione del club. Inoltre non potrà sottoscrivere alcun tipo di contratto, motivo per cui, oltre al fatto di non poter fare acquisti di calciomercato, non potrà rinnovare giocatori in scadenza come Rudiger, Azpilicueta e Christensen.

Come se non bastasse, il Chelsea non potrà più vendere biglietti per le partite casalinghe, le maglie e tutto il merchandising. Un colpo durissimo per una squadra che è detentrice della Champions League: Tuchel non è riuscito a nascondere la sua delusione.

“Tutto questo avrà un impatto enorme sul Chelsea”

L’allenatore del Chelsea ha dovuto preparare i suoi giocatori per un cruciale scontro di Premier League in casa del Norwich City, dopo che la notizia della sanzione di Abramovich da parte del governo britannico è arrivata alla vigilia della partita. La fiducia che ha instaurato con la sua squadra ha contribuito a ottenere comunque un risultato positivo, dato che il Chelsea ha vinto 3-1 a Carrow Road.

Nonostante la vittoria, i discorsi dopo la partita sono tornati presto alla questione principale. Tuchel ha ammesso come ciò fosse una grande notizia e avesse un impatto enorme sul club. Tuttavia è una situazione fuori dal controllo del gruppo squadra, che in questo momento deve solo pensare al campo e a terminare al meglio la stagione in corso.

Concludendo, l’allenatore del Chelsea ha aggiunto ironizzando: “Vedremo che cosa succederà, giorno dopo giorno. Non sapevo che cosa sarebbe accaduto ieri e non so cosa accadrà domani. Finché avremo abbastanza magliette e un autobus per andare alle partite, saremo lì e combatteremo duramente“.