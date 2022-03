Napoli, non solo Insigne: alle partenze se ne aggiunge una pesantissima, tifosi in rivolta

Il Napoli, oltre che Insigne, si prepara a salutare altri big. I tifosi partenopei speravano che la notizia dell’addio non arrivasse ed è rivolta sui social.

Nella prossima sessione di mercato sarà rivoluzione in casa Napoli: tanti i giocatori pronti a lasciare il club, ma sono altrettanto pronti i sostituti.

Il Napoli sta vivendo una buona stagione per via del posizionamento in classifica di Serie A che gli permette di sognare la conquista dello scudetto. I partenopei vengono dalla sconfitta contro il Milan al Maradona, ma vogliono rifarsi già a partire dalla prossima partita in programma domenica prossima alle 15:00 contro il Verona.

Gli azzurri vogliono provarci fino alla fine e daranno il tutto e per tutto per la conquista del tricolore. Oltre che al sogno scudetto, però, pensano anche al mercato estivo, che regalerà senza dubbio tante sorprese ai tifosi.

Napoli, il futuro è una squadra ‘orfana’ dei migliori

Il mercato estivo in casa Napoli si preannuncia scoppiettante. L’addio di Insigne con destinazione Toronto è ufficiale ormai da mesi, ma l’attaccante non sarà l’unico a salutare il club allenato da Spalletti.

Oltre che Insigne, il Napoli si prepara a salutare anche Lozano. Il messicano, che ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative, interessa fortemente all’Atlético Madrid. Una partenza che farebbe incassare un considerevole cifra al club: gli azzurri lo valutano infatti 45 milioni. Gli altri giocatori che sembrano arrivati al capolinea sono David Ospina e Fabian Ruiz, che appaiono sempre più lontani da un possibile accordo per restare.

Sul fronte arrivi sondati i nomi di Jan Bednarek e Mohammed Salisu del Southampton e Olivera del Getafe.

La partenza del big è vicina, nessuno poteva immaginarlo

Come affermato in precedenza, oltre che Insigne, con ogni probabilità il Napoli perderà anche un altro big. Il giocatore in questione è in scadenza di contratto a giugno e la relazione con il club potrebbe essere ad un punto di non ritorno.

Il giocatore in questione è Dries Mertens, che non ha trovato un accordo per rinnovare il suo contratto. L’attaccante on ogni probabilità saluterà il Napoli, che non avrebbe intenzione di ritoccare il suo ingaggio. Il belga dopo quasi 10 anni in azzurro è pronto a lasciare il club, nonostante in questa stagione abbia segnato ben 9 gol nelle poche partite in cui è partito da titolare.