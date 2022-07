Tifoso furioso con il giocatore: “Mi ha rovinato”, ecco la denuncia sui social

Tifoso furioso con il giocatore. L’annuncio sui social denuncia tutto, ecco cosa è successo.

Proprio in questi giorni abbiamo parlato della strana vicenda Bakayoko in quel di Milano e l’errore della Polizia di Stato, conseguente ad un evidente scambio di persona. In quella stessa sede, abbiamo sottolineato come spesso il rapporto quotidiano con i tifosi complichi quelle vite di giocatori o vip che dall’esterno sembrano più che invidiabili ma che vissute internamente sottintendono spesso non pochi lati oscuri.

Abbiamo già detto dei tanti limiti per i personaggi più noti di questo sport e non solo, sovente costretti a rinunciare ad una quotidianità libera e ordinaria a causa della troppa luce dei riflettori che impedisce loro di vivere anche situazioni banalmente ordinarie come pranzi o cene fuori.

Rispetto per tifosi e giocatori: quale il giusto compromesso?

Al contempo, però, va detto che si tratta di aspetti squisitamente rientranti in un gioco di oneri e onori che contraddistingue chi abbia fatto della fama e della popolarità la propria ragione di vita nonché una ricca modalità per poter guadagnare.

Il giusto compromesso, come ogni cosa, sta sempre nel mezzo e, da amanti di questo sport, crediamo sempre che ci debba essere un rispetto reciproco tra vip e fan, al fine di garantire la privacy ai secondi ma al contempo permettere ai primi di poter ricevere in determinate situazioni fotografie o autografi.

Non a caso, restando nel mero campo calcistico, società sportive e giocatori stessi sono spesso protagonisti di iniziative finalizzate al rompere il ghiaccio con i tifosi e a relazionarsi con quest’ultimi. Questo accade soprattutto nelle parentesi estive, in occasioni delle quali ci sono i famosi ritiri (spesso all’estero) che divengono non solo momento di unione e di preparazione per le squadre ma anche pretesto per potersi relazionare con la piazza grazie a eventi o iniziative.

Si pensi a quanto accade ogni anno con il Napoli in quel di Dimaro ma anche ai tanti altri club, non solo italiani, distinguentisi per tournee esotiche orientate a far crescere e conoscere il brand del club anche lontano dai Paesi e i campionati di competenza.

Tifoso furioso con il giocatore: tutta la verità

Unendo i due discorsi fin qui condotti e memori dell’importanza del rispetto che deve essere alla base di ogni cosa, riferiamo quanto accaduto ad un tifoso del Chelsea.

Quest’ultimo ha denunciato uno strambo evento verificatosi in America, laddove si trova la squadra Blues in questo momento. Un fan ha infatti accusato l’ex centrocampista di Napoli e Verona nonché campione europeo con l’Italia di Mancini a Euro 2020, Jorginho, di avergli rovinato due maglie.

Questo a causa di un autografo indesiderato su due casacche, una del Chelsea e una della Nazionale degli USA, con il nome di Pulisic. Il fan si attendeva la firma del laterale statunitense ma ha invece ottenuto quella del giocatore itali-brasiliano. Questo il commento del tifoso sulla vicenda.

“Ieri ho tentato di convincere Pulisic a firmare le sue maglie degli USA e del Borussia Dortmund durante l’allenamento del Chelsea (non l’ha fatto). Invece Jorginho si è avvicinato in modo scioccante e ha subito firmato entrambe senza chiedere. Non ho idea del perché, nessun altro l’ha fatto. Le mie maglie ora sono rovinate e sono molto deluso”