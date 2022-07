Il futuro del giocatore rossonero è ancora incerto, i tifosi possono sperare

Il giocatore, sotto i riflettori del Milan, sembrava avesse già deciso il suo futuro e invece il presidente smentisce tutto, i tifosi possono continuare a sperare.

Sembrava ormai solo un lontano ricordo e invece il futuro del giocatore è ancora incerto. Due le possibilità, come ha ribadito il presidente, ora serve una scelta.

I rossoneri non hanno ancora completato la rosa in vista della prossima stagione, al via tra poco più di un mese. Diversi sono i reparti che ad oggi sono scoperti, le operazioni che la società vuole compiere sono diverse ma il budget a disposizione non permette di muoversi in maniera tranquilla.

Per questo motivo il club sta valutando quali possano essere i giocatori sacrificabili che non hanno convinto con le loro prestazioni, con i quali ricavare un bel gruzzoletto da investire nel mercato.

Intanto che Maldini e Massara sono in Belgio per completare la trattativa per portare in rossonero De Katelaere, dalla Francia il presidente del Lille, Olivier Letang, ha parlato del futuro di un calciatore che ha fatto gola al Diavolo per parecchio tempo.

Le parole che lasciano ben sperare

Sul giocatore c’è l’interesse di due grandi club ma non si è ancora concretizzata nessuna trattativa. Nelle prossime settimane si saprà di più, ma le parole di Letang fanno ben sperare.

“Sanches ha due buone possibilità. Se è ancora qui con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Posso dire che il suo futuro sarà a Parigi o a Milano“.

In Francia davano già per conclusa la trattativa tra Renato Sanches e il Paris Saint Germain con il club parigino che avrebbe trovato l’accordo con il giocatore ma non con il Lille che tramite il proprio presidente ha fatto sapere che la trattativa è in stallo.

Il Milan aveva trovato un consenso al trasferimento dal centrocampista portoghese sulla base di un contratto da 3 milioni di euro, ma l’inserimento nell’affare del Psg che può offrire un ingaggio molto più elevato aveva fatto cambiare idea al giocatore.