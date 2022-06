Colpaccio salvezza, tutto fatto per l’ingaggio del bomber ex Roma. Accordo tempestivo e ingaggio sorprendente.

Sono tante le squadre fin qui distintesi per un modus operandi attento e concreto che ha per ora impedito il concretizzarsi di veri e propri colpacci ma ha invece il favorito di tante voci e indiscrezioni circa i ponderati atteggiamenti di club e dirigenze.

Queste sono da un lato consapevoli di doversi rinforzare in modo tempestivo e intelligente ma di dover al contempo altresì rispettare determinati paletti finanziari e di dover dunque condurre un attento lavoro anche sul fronte delle uscite.

In particolar modo, per ora, stiamo assistendo ad una fase in cui anche le cosiddette piccole stanno distinguendosi per movimenti e interessanti scenari, destinati a infiammare non poco i tifosi e a spostare gli equilibri di una Serie A che potrebbe il prossimo anno risultare ancora più divertente e imprevedibile.

Colpaccio salvezza in Serie A: arriva l’ex Roma e Milan a costo zero

C’è l’incognita Monza, sul quale si è espresso un presidente come Berlusconi, dettosi desideroso di portare i lombardi sul tetto di Italia e di Europa. Pretese forse esagerate ma non poi utopistiche se si pensa al glorioso passato calcistico di Silvio e alle tante mosse che attualmente sembrerebbero poter interessare il mondo biancorosso.

In attesa di novità anche sul fronte delle altre due neopromosse quali Lecce e Cremonese, arrivano aggiornamenti di non poco conto anche su quell’Empoli che ha condotto una grande prima parte di stagione che ha permesso a Pinamonti e colleghi di affrontare con molta più leggerezza le seconde 19 gare di Serie A.

I toscani andranno sicuramente incontro a diversi cambiamenti nelle prossime settimane, catalizzate dal cambio in panchina apparso a diversi tifosi o addetti ai lavori come quasi ingiustificabile. Senza voler addentrarci in dinamiche troppo profonde ed endogene alla società, ci limitiamo a osservare come il club abbia praticamente chiuso per il gran colpo in attacco.

Consapevole di poter far leva sulle diverse e ricche uscite dei diversi gioiellini plasmati e lanciati quest’anno, i toscani stanno pensando anche ai primi rinforzi e in queste ore ci è stato un summit decisivo per Mattia Destro. Il bomber ex Milan e Roma arriva a zero dopo aver salutato il Genoa, con il quale non ha intenzione di continuare a giocare in seguito alla discesa in Serie B.