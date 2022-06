Lorenzo Insigne “come Maradona” | Arriva il colpaccio per il calciatore

Lorenzo Insigne ha lasciato Napoli per il Toronto, un nuovo percorso che comincia all’insegna di Diego Armando Maradona! Una grande accoglienza che è stata riservata al calciatore pronto a dar sfoggio delle sue qualità sul campo.

Per Lorenzo Insigne si è appena conclusa un’importantissima fase della sua carriera con indosso la maglia del Napoli, un addio sofferto alla sua città e alla passione per la maglia azzurra che per lui è sempre stata motivo d’orgoglio. Da qualche giorno a questa parte è anche cominciata in via del tutto ufficiale il percorso con il Toronto calcio, pronto a scendere in campo e segnare nuovi record.

A lasciare senza parole, però, troviamo anche l’accoglienza che è stata riservata al calciatore recentemente… ecco perché.

Lorenzo Insigne approda a Toronto

Sono giorni di grande frenesia per Lorenzo Insigne che si è appena trasferito a Napoli per mettersi in gioco in una nuova fase della sua carriera calcistica, così come lui stesso nei giorni scorsi ha avuto modo di raccontare in varie occasioni.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, comunque sia, troviamo il racconto dell’arrivo di Lorenzo Insigne a Toronto accolto anche dai tifosi del Napoli sul luogo.

“Per noi lui è come Maradona”

Sono state queste le parole con le quali i tifosi del Toronto, anche del Napoli, hanno accolto Lorenzo Insigne al suo arrivo in Canada. Il calciatore è diventato il protagonista indiscusso della scena in vista anche del nuovo inizio di campionato di calcio per la nazione candese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toronto FC (@torontofc)



Un buon inizio, dunque, carico di grandi aspettative per Lorenzo Insigne pronto a già a dominare la scena calcistica, nel tentativo di ripercorrere davvero i passi che hanno reso un mito a livello mondiale (soprattutto per i napoletani) Diego Armando Maradona.