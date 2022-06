Juventus, arriva l’annuncio clamoroso su Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole i bianconeri, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

In questi giorni il nome del campionissimo iberico è tornato a suscitare attenzioni e indiscrezioni, dopo un solo anno in quella Premier League e in quel Manchester United che fu squadra della sua definitiva consacrazione dopo l’esperienza allo Sporting Lisbona.

In seguito al suo passaggio al Real Madrid, CR7 non ha rappresentato per tempo uomo di mercato, complice una centralità e un’importanza che lasciavano intendere come Florentino Perez non si sarebbe mai detto disposto a cedere a qualsivoglia avances per il campionissimo.

Qualcosa è cambiato in questi ultimi anni e, in particolar modo, da quando Ronaldo è entrato nella terza decade di vita, di solito l’ultima da un punto di vista professionale per quasi tutti gli atleti di questo sport.

Dopo il passaggio alla Juventus nel 2018, è dallo scorso anno un giocatore del Manchester United ma, nonostante una stagione da protagonista, Cristiano potrebbe nuovamente cambiare maglia. In queste settimane si è molto parlato di Roma e abbiamo visto come il suo nome possa entusiasmare non poco una piazza come quella giallorossa.

Cristiano Ronaldo alla Juventus: spunta il clamoroso annuncio

Soprattutto all’inizio, la fattibilità dell’operazione sembrava poter essere giustificata sia dagli eventuali sgravi fiscali d cui potrebbero godere i Friedkin e lo stesso attaccante, sia per il lustro conferito ai capitolini dalla presenza di un mister importante come lo Special One alias José Mourinho.

Le ultime indiscrezioni avevano però lasciato intendere come la strada fosse poco percorribile e, su questo fronte, sono arrivati aggiornamenti di non poco conto grazie alle parole di Luca Momblano a Juventibus. Plurimi i punti toccati da quest’ultimo, dalle cui labbra si è compreso come il ritorno di Ronaldo in Italia sia tutt’altro che utopistico ma che al contempo difficilmente vestirà la casacca giallorossa. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.

“Mendes per conto della volontà di Ronaldo, ha contattato la Juventus, esponendosi: ha ricevuto anche altre offerte, la Roma e non solo. Mendes ha fatto la prima mossa, chiamando la Juventus e dicendo – Noi siamo insoddisfatti della scelta fatta, e addirittura pentiti. Non ci troviamo bene dove siamo, abbiamo lasciato a metà un discorso che dovevamo portare avanti – Cristiano tornerebbe volentieri a Torino. Vuole solo la Juve? Questo non lo so. So che la mossa è stata fatta, le condizioni non sarebbero quelle che ha al Manchester United“.