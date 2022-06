Juventus – Necessario un sacrificio sul mercato: Allegri perde un titolare

La Juventus dovrà effettuare un sacrificio sul mercato. I bianconeri avrebbero già scelto chi lascerà la squadra: Allegri perde un titolare.

La dirigenza juventina è al lavoro sul mercato. Non solo operazioni in entrata: ci sarà un’uscita eccellente per ricavare un tesoretto.

La Juventus sarà una delle società più attive sul mercato. I bianconeri, infatti, apporteranno diversi cambiamenti alla rosa attuale con l’obiettivo di costruire una squadra vincente. Gli ultimi due quarti posti consecutivi non sono sufficienti: Allegri ha dichiarato che l’anno prossimo si punterà allo scudetto.

Sarà necessario sostituire quattro giocatori che hanno già lasciato Torino: Chiellini, Dybala, Bernardeschi e Morata. Non solo però: ci saranno nuovi innesti in ogni reparto.

Perché ciò avvenga, però, potrebbe essere necessaria una cessione eccellente che possa far ricavare un tesoretto da investire per eventuali acquisti. Ad oggi, il principale indiziato è un titolare.

Sirene dalla Premier League, la Juve pronta al “sì”

Come anticipato, ci sono già stati quattro addii, di cui tre per scadenza di contratto ed uno per fine prestito. Nel caso specifico di Morata, la Juve ha fatto il possibile per cercare di trattenere il giocatore a Torino, ma l’Atletico Madrid non ha accettato la richiesta di uno sconto e non ha approvato l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare.

Conseguentemente, saranno necessari nuovi innesti per poter consentire ad Allegri di avere una rosa profonda con alternative di alto livello. Ad oggi, la concentrazione è principalmente sull’attacco, con Di Maria obiettivo principale e Kostic sullo sfondo. Il più vicino alla firma, però, è Paul Pogba, che a luglio sarà ufficializzato come nuovo giocatore della Juve. Il francese tornerà a Torino a parametro zero dopo l’esperienza poco fortunata con il Manchester United.

Proprio l’arrivo di Pogba potrebbe portare ad un cambiamento a centrocampo. Il francese sarà il perno di un reparto che, negli ultimi anni, ha faticato non poco. Con lui ci sarà Locatelli, mentre Zakaria e McKennie potrebbero completare la linea mediana. Così, si ridurrebbe lo spazio per uno dei titolari della passata stagione: Rabiot.

L’ex PSG ha goduto della fiducia di Allegri durante l’annata appena conclusa. Tuttavia, l’arrivo di Pogba potrebbe compromettere la sua continuità e, in vista del Mondiale invernale, vorrebbe avere la certezza delle titolarità.

Così, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere proprio lui il sacrificato sul mercato.

Lui stesso, inoltre, avrebbe chiesto la cessione e la Juve avrebbe dato l’ok. I bianconeri, per lasciarlo partire, vorrebbero incassare almeno €15/20 milioni: il giocatore avrebbe estimatori in Premier League. Nello specifico, Rabiot piacerebbe a Chelsea, Manchester United e Newcastle. Ad oggi non risultato offerte ufficiali, ma questo non significa che non ci siano degli interessi concreti: la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.