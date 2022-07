Dybala e Zaniolo insieme, c’è l’annuncio: colpo di scena clamoroso

Dybala e Zaniolo insieme, c’è l’annuncio clamoroso di Gianluca Di Marzio legato alla possibilità di assistere ad una coesistenza tra il 22 e l’ex Juventus.

Paulo è infatti da tempo al centro di numerose discussioni e rumors di mercato, alla luce della sua grande importanza nonché di una situazione contrattuale attualmente rappresentante una più che succulente occasione per quei club che riuscissero ad assecondarne le pretese economiche.

Inizialmente l’ex Juventus sembrava promesso all’Inter, complice l’ingerenza di Beppe Marotta e l’esigenza del club lombardo di iniziare la campagna acquisti col botto, al fine di lenire il rammarico e il dissapore per la scucitura dal petto del tricolore, rimasto quest’anno nella stessa città dello scorso ma sulla sponda opposta, quella del Milan. Alla fine, la grande occasione di mercato è stata però colta da Marotta attraverso il ritorno di Romelu Lukaku all’ombra del Duomo.

Questo ha però portato gli addetti ai lavori interisti a far passare in secondo piano lo scenario Dybala, ad oggi non solo difficoltoso da un punto di vista economico ma anche e soprattutto tattico-tecnico, alla luce della copiosità offensiva della rosa di Inzaghi, pullulante di diversi elementi che attualmente impediscono di credere possa arrivare anche “La Joya“, il cui approdo porterebbe una sovrabbondanza che rischierebbe di rivelarsi improduttiva, anche in termini finanziari.

Dybala scartato: può essere davvero finta con l’Inter

Non a caso, come raccontatovi, Javier Zanetti si è esposto proprio su questa questione, lasciando intendere come Dybala non fosse attualmente una priorità per l’Inter, attualmente alle prese anche con quelle che dovranno essere le operazioni in uscita non solo nell’ottica di un’epurazione ma anche di qualche scenario che consenta di monetizzare il giusto per rientrare dopo i grandi investimenti degli ultimi anni e sostenere magari la ciliegina sulla torta di fine mercato.

L’arrivo di Dybala a Milano non è comunque da escludersi, da un lato per la presenza del Milan che attualmente risulta defilato ma che potrebbe comunque inserirsi più in là, qualora Paulo non avesse trovato ancora una squadra e decidesse di abbassare ulteriormente le proprie pretese economiche.

Dall’altro, c’è da dire che se Marotta e colleghi riuscissero a piazzare uno tra Dzeko e Correa, si fionderebbero immediatamente sull’argentino, complice l’anelito di quest’ultimo a coesistere con il connazionale Lautaro e il gigante belga Romelu.

Dybala tra Napoli e Roma: a che punto siamo?

Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, però, anche il Napoli sembra essersi inserito nel corpus di interessate a Paulo, consapevole del valore che quest’ultimo garantirebbe ad una piazza necessitante di un colpo che permetta di archiviare le uscite di queste settimane e ovviare alle lacune tecniche lasciate da quest’ultima. Il nodo più grande resta quello dei diritti di immagine, autentico tarlo di qualsivoglia trattativa condotta da Aurelio De Laurentiis.

Da non sottovalutare, poi, lo scenario romanista, ancora vivido, anche dopo le dichiarazioni di Francesco Totti che sembravano aver archiviato definitivamente la questione, a maggior ragione per le alte pretese dell’entourage di Paulo, Jorge Antun.

Dybala e Zaniolo insieme: Gianluca Di Marzio non ha dubbi

La possibilità di assistere alla costruzione di una coppia Dybala-Abraham con Pellegrini alle spalle non è però remota, così come potrebbe concretizzarsi addirittura lo scenario di vederlo coesistere anche con lo stesso Zaniolo, la cui sortita era vista fino a qualche ora fa come una condicio sine qua non per favorire il passaggio dell’ex Palermo da Torino alla Capitale. Questo però il clamoroso resoconto del noto esperto di mercato della redazione Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

“L’Inter è attualmente concentrata principalmente su Bremer dal momento che hanno la sensazione che davanti siano apposto. La Roma e il Napoli stanno pensando a Dybala e questo non rappresenta un segreto. In particolar modo, se è vero che la Roma di Pinto e Mourinho ci penserebbe solo se Zaniolo andasse via, è altrettanto giusto dire che la trattativa con la Juve per il passaggio di Nicolò a Torino è ferma. A determinate condizioni economiche può arrivare anche se dovesse restare Zaniolo, ma in quel caso sarà fondamentale la volontà di Dybala di rimettersi in discussione, anche da un punto di vista economico, ridimensionando le proprie pretese. A quel punto, Napoli e Roma potrebbero rientrare in gioco, ma non l’hanno ancora fatto“.