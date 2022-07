Gasperini lo mette sul mercato: ecco le parole che hanno spiazzato i tifosi

L’allenatore Gianpiero Gasperini mette sul mercato il calciatore: dopo il match ha parlato ai microfoni spiazzando i suoi tifosi, ecco le parole.

L’Atalanta il 4 luglio ha cominciato ufficialmente la stagione 2022/23 con il raduno al Centro Bortolotti. Ora i nerazzurri. fino a domenica saranno a fare il ritiro presso Clusone.

La Dea ha voglia di riscattare la scorsa stagione chiusa con ottavo posto che ha escluso i nerazzurri dalle competizioni europee. Uno dei prossimi obiettivi sarà tornare a giocare in Europa e rivedere la vera squadra che ha entusiasmato nelle scorse stagioni.

Gli unici acquistati, per ora, sono il difensore centrale Demiral che è stato riscattato e il centrocampista Ederson dalla Salernitana. L’Atalanta ha una rosa completa in tutti i reparti, ovviamente l’ambizione e la speranza è quella di migliorare, ma non è facile disponendo già ottimi giocatori.

Il mercato può portare delle sorprese, discorso che non vale per Demiral nello specifico, ma per chiunque in generale. È un mercato particolare e l’inizio dei ritiri potrebbe innescare una accelerata.

Le parole di Gasperini preoccupano i tifosi

Ieri pomeriggio la Dea ha disputato una amichevole contro la Rappresentativa Valli Bergamasche, terminata 10-0 per i nerazzurri. Al termine della partita l’allenatore Giampiero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti anche il calciomercato.

Il tecnico ha spiegato quale sarà il lavoro da svolgere in questa prima fase di preparazione pre-campionato. Una cosa sui cui si sta incentrando il Gasp e modellare la squadra per la stagione, i giocatori stanno piano piano ritrovando la forma migliore e l’allenatore tra u po’ dovrà cominciare a fare un bilancio.

“In questa prima fase io devo cominciare a preoccuparmi di quella che sarà la nostra squadra e lavorarci su“. Non è semplice con la finestra estiva di calciomercato attiva e con i giocatori cercati in tutta Europa.

A proposito di mercato Gasperini rivela chi potrebbe lasciare il club: “Al momento Ilicic, Lammers e Miranchuk sono giocatori che possono essere sul mercato. Sono tutti e tre in cerca della miglior condizione e si stanno allenando bene, siamo legati a loro, ma adesso dobbiamo pensare a stringere e capire quale sarà la squadra“.