Francesco Totti e la toccante rivelazione su Ibrahimovic: il retroscena è un colpo al cuore

L’eterno capitano giallorosso Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic: frasi che colpiscono fortemente ed un retroscena veramente drammatico sul passato che lo riguarda da vicino.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Francesco Totti ha parlato del delicato momento di Zlatan Ibrahimovic.

Il campione svedese ha ormai superato i quarant’anni d’età e sembra non volerne sapere di lasciare il calcio nonostante i recenti acciacchi, che lo hanno però costretto a dare forfait in parecchie gare durante la stagione.

Sono già 12 le partite saltate da Ibrahimovic in campionato quest’anno, a cui si aggiungono anche le due saltate in Champions League contro Liverpool e Atletico Madrid.

Quando ha giocato però Zlatan non ha fatto mancare il suo contributo, riuscendo a segnare otto gol in appena 19 giornate di campionato. Gol arrivati però quasi tutti nel 2021, ad eccezione della rete realizzata al Penzo di Venezia che ha aperto le marcature contro gli arancioneroverdi dopo appena 2′ di partita.

Ibrahimovic non ne vuole sapere di ritirarsi, e in una recente intervista ha anche annunciato che non lo farà fino a quando non sarà riuscito a portare un trofeo al Milan, come fatto nella sua ultima esperienza in rossonero con lo scudetto del 2011.

Le parole di Totti su Ibrahimovic lasciano l’amaro in bocca

Chi ha vissuto una carriera ad altissimi livelli ritirandosi, come farà Ibra, in tarda età, è stato l’ex capitano giallorosso Francesco Totti.

Er Pupone, come lo chiamano a Roma, ha dato l’addio ai campi da calcio a 41 anni non ancora compiuti, al termine di una carriera dove ha indossato solo la maglia della sua città e della squadra di cui faceva il tifo sin da bambino.

“Penso di sapere cosa sta provando Ibra e quali domande si sta ponendo” dice Totti “so che la sua voglia di continuare fa a pugni con la realtà. C’è tanta paura perché hai vissuto tutta la vita su quel rettangolo verde. Deve ascoltare il suo corpo, sarà lui a dirgli che cosa fare” sono le toccanti parole dell’ex 10 della nazionale italiana.

Totti fa anche un triplice augurio speciale a Ibrahimovic: “Spero di vedergli ancora allargare le braccia ed esultare dopo qualche gol. Gli auguro di non vivere un ultimo anno come il mio, ma di ricevere ancora tanti fischi dai tifosi avversari perché lo temono. Gli auguro anche di non trasmettere mai un senso di tenerezza a chi lo vede in seconda fila. Quando è capitato a me di vedermi in panchina in TV mi facevo tenerezza” sono le parole di Totti, ancora amareggiato per aver lasciato il rettangolo di gioco.