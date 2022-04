Gasperini e quel filo diretto con il Napoli: il retroscena ritorna, è pesantissimo

Un clamoroso retroscena che lega profondamente Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, al Napoli di De Laurentiis è balzato agli onori delle cronache nelle ultime ore. Quello che sta accadendo ha veramente dell’incredibile!

Dopo la sconfitta di Empoli, il Napoli sembrerebbe essere uscito dalla lotta Scudetto che diventa un affare solo delle milanesi. Il 3-2 rimediato in 10 minuti ha certamente lasciato degli strascichi sul morale dei giocatori che ora devono però salvaguardare il terzo posto minacciato dalla Juventus.

L’Atalanta dopo un periodo buio che l’ha vista uscire dall’Europa League contro il Lipsia e fatto perdere punti in campionato sembrerebbe essersi ritrovata dopo il 3-1 inflitto al Venezia. La banda di Gasperini ha una partita in meno che verrà recuperata domani contro il Torino.

A quattro partite dal termine della stagione gli obiettivi di entrambe le squadre sono cambiati rispetto a quelli iniziali: gli azzurri dovranno mantenere il terzo posto che vorrebbe significare un ritorno in Champions League che manca da due anni, mentre i bergamaschi dovranno puntare a centrare l’Europa League che dista solo 4 punti.

Leggi anche —> Gosens ed il retroscena su Gasperini che nessuno conosceva: le sue parole sconvolgono i tifosi

De Laurentiis non molla la presa: l’ultima indiscrezione fa scatenare i tifosi

Il patron del Napoli, dopo solo una stagione, non è soddisfatto del lavoro del tecnico Luciano Spalletti, chiamato sì per portare di nuovo gli azzurri in Champions ma da come stava andando l’annata il presidente si aspettava di più.

Non solo Aurelio De Laurentiis, anche tra tecnico e staff medico sembra ci sia una condizione di disagio. Questa atmosfera tesa sta condizionando decisamente la fiducia dei De Laurentiis nei confronti dell’allenatore toscano e quindi pare che il club stia già cercando un sostituto.

Al momento il patron non ha ancora realmente deciso e, come da sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere, anche perché l’attuale tecnico ha un contratto biennale ed esonerarlo significherebbe pagare a vuoto 6 milioni oltre allo stipendio di un ipotetico nuovo allenatore.

Insieme ai classici nomi già valutati in passato (Italiano e De Zerbi), ecco che torna in tendenza il nome di Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte l’attuale tecnico dell’Atalanta. Dieci anni fa ci fu la firma su un contratto, ma poi la conferma di Walter Mazzarri fece saltare tutto. Aurelio richiamò Gasperini nella primavera del 2019, quando il finale della prima stagione di Carlo Ancelotti aveva acceso qualche dubbio nel produttore.

Leggi anche —> Napoli – Mertens, tutti i dettagli del rinnovo: ecco l’unico desiderio espresso dal calciatore a De Laurentiis

Molto se non tutto dipenderà dal finale di stagione delle due squadre, ma se il clima nel club partenopeo non dovesse migliorare e l’Atalanta non dovesse raggiungere l’Europa League allora De Laurentiis potrebbe seriamente pensare di portare, questa volta veramente, Gasperini a Napoli.