Atalanta, colpaccio in Premier League per rinforzare Gasperini. Arriva il giocatore di Klopp a Bergamo, le ultime.

Abbiamo più volte evidenziato come la stagione dei bergamaschi non sia stata delle più felici, complice il presentarsi di tante difficoltà e imprevisti durante il corso dell’ultimo campionato.

A differenza del recente passato, Zapata e colleghi non sono riusciti a sfruttare il tanto importante fattore casalingo, sovente imbattendosi in battute di arresto inaspettate anche contro squadre dal livello di gran lunga inferiore.

Ciò si è riflesso nella perdita di numerosi punti, risultata poi decisiva per impedire il piazzamento europeo, a favore della Fiorentina di Italiano e delle due romane di Mourinho e Sarri.

A fine campionato, abbiamo assistito anche al diffondersi di plurime voci relative alla possibilità di assistere ad una separazione da quel Giampiero considerabile senza alcun dubbio come il fautore principale della grande evoluzione di questa squadra e piazza nell’ultimo lustro e che ha permesso alla città di Bergamo di passare da stagioni lontane dai posti più nobili al dire con continuità la propria in Serie A e in quelle stesse competizioni europee in cui i lombardi hanno disseminato non poche preoccupazioni anche a importantissime realtà del nostro continente.

Atalanta, 20 milioni e scippo a Klopp: Gasperini prende l’attaccante del Liverpool

Questo non è successo nel corso dell’ultima stagione, durante la quale anche il percorso in Europa League non è stato di certo encomiabile o memorabile e, insieme alla Coppa Italia, ha anzi rappresentato l’ennesima causa di un’annata che non può superare la sufficienza, a voler essere buoni.

Ciò non deve però cancellare quanto di buonissimo fatto in passato e deve anzi rappresentare, un po’come sta accadendo in casa Juventus, il motivo di un unisono lavoro finalizzato al raggiungere i livelli di un tempo. Bisognerà lavorare tutti insieme, a partire da una dirigenza che, pur non disponendo degli introiti legati all’arrivo nelle coppe Uefa, dovrà comunque apportare plurime modifiche sia in entrata che in uscita.

In particolar modo, le ultime voci di mercato lasciano intendere come Percassi e adepti possano regalare il giocatore di Klopp a Gasperini, prelevandolo dal Liverpool per circa 20 milioni di euro. Ci riferiamo a quanto raccolto da Fantacalcio.it, a detta dei quali a Bergamo avrebbero messo nel mirino Takumi Minamino, eclettico profilo offensivo dei Reds in uscita dalla squadra inglese e sul quale ci sarebbero anche altre squadre.

A partire dal Leeds e il Wolverhampton, passando per Southampton e Monaco.