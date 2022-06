Altro che nuova vita per Rodrigo De Paul: l’ex lo affossa con gli alimenti, ecco quanto ha chiesto

By

In questi mesi a far discutere magazine di cronaca rossa internazionale è stata la fine del matrimonio tra il calciatore Rodrigo De Paul e la moglie Camila Homs, la donna a quanto pare avrebbe appena richiesto al marito un mantenimento stellare per i loro figli.

È stato un inverno veramente molto intenso per il calciatore dell’Aleatico Madrid che ha deciso di porre fine al suo lungo matrimonio con Camila Homs, una via arrivato a pochi mesi dopo la nascita del loro secondogenito e che ha letteralmente scosso il panorama del gossip internazionale.

Quella che sembrava essere una separazione molto pacifica si è trasformata in una vera e proprio lotta tra due ex coniugi impegnati a stabilire quali sono i diritti dei propri figli, compreso un assegno mensile che spetta a ognuno di loro.

Nessuno nuovo inizio per Rodrigo De Paul

Recentemente a tenere banco nel mondo del web è stata la fine della storia d’amore tra Rodrigo De Paul e Camila Homs, un Ehi addio arrivato davvero all’improvviso e proprio quando la coppia era diventata da poco genitore per la seconda volta del piccolo Sebastian.

Secondo vari rumors del gossip internazionale a prendere la decisione in questione sarebbe stato proprio il calciatore dell’atletico Madrid dopo la conoscenza della star argentina Tini Stoessel conosciuta anche per essere il volto noto di Violetta, serie evento realizzata dalla Disney è guardata da tutti i ragazzi del mondo. Il calciatore sulle scie di questo nuovo presunto amore avrebbe così deciso di lasciare definitivamente la moglie e mettersi in gioco in campo sentimentale… anche se ora tra i due arrivano le prime faide legali.

È lotta sull’assegno mensile

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente in questi mesi a tenere banco nel mondo del web è stata stile alla fine della storia d’amore tra Rodrigo de Paul e Camila Homs, ma anche l’assegno di mantenimento che la donna avrebbe così richiesto al proprio ex.

A lanciare il rumors in questione è stata la trasmissione televisiva Tv Scial del Espectaculor, secondo il quale Camila Homs avrebbe chiesto 30.000 euro al mese per il mantenimento dei propri figli di tre e un anno insieme al risarcimento danni derivate dalla fine della carriera da parte di Camila Homs che aveva deciso di seguire il marito durante le sue imprese calcistiche in tutto il mondo.