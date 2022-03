Inter, Skriniar delude i tifosi: la frase inaspettata ha spiazzato tutti

L’Inter sta attraversando un momento molto complicato a livello di risultati in Serie A: una frase di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Milan Skriniar, ha lasciato i tifosi nerazzurri con l’amaro in bocca.

Nonostante sembrasse la grande favorita per vincere lo scudetto, l’Inter si ritrova a un passo da essere quasi tagliata fuori per la lotta. La prossima partita contro la Juventus dirà molto sull’obiettivo che la squadra di Inzaghi potrà centrare al termine della stagione.

Il campionato di Serie A sta entrando nella sua fase cruciale e ogni partita diventa determinante sia per le squadre di vertice sia per quelle che lottano per non retrocedere. In vetta alla classifica è tutto più aperto che mai, con ancora quattro squadre che possono realmente contendersi lo scudetto.

Il prossimo turno metterà di fronte l’ultimo scontro diretto della stagione, quello tra Juventus e Inter, che potrebbe rivelarsi uno spartiacque fondamentale. Le due squadre che inizialmente, per rosa ed esperienza, erano date come le favorite al titolo finale si trovano attualmente in terza e quarta posizione. Una sconfitta potrebbe tagliarne fuori una, un pareggio forse entrambe. Infatti in vetta al momento ci sono Milan e Napoli, le due squadre che avevano preso il largo nelle prime giornate di questo campionato.

La squadra di Inzaghi in particolare ha rallentato vistosamente nelle ultime settimane, sperperando tutto il vantaggio accumulato nella parte centrale della stagione. Le parole di uno dei pilastri del club, Milan Skriniar, sono l’emblema di una squadra che sembra aver perso molte certezze.

“Lotteremo fino alla fine, ma…”

La partita che ha cambiato il trend di questo campionato è stata senza ombra di dubbio il derby della Madonnina, che ha visto interrompere l’ampia striscia positiva di risultati raccolta dall’Inter fino a quel momento. Quella sconfitta ha un po’sciolto l’ambiente nerazzurro e d’altra parte rinvigorito quello rossonero e quello napoletano.

Milan Skriniar, uno dei migliori per distacco della stagione dell’Inter, ha promesso ai suoi tifosi che la squadra proverà a vincere lo scudetto anche in questa stagione. Tuttavia non sarà un’impresa facile, visto che sono stati persi tanti punti nelle ultime partite. Ottenere sette punti nelle ultime sette è una media da retrocessione, non certo quella di una squadra in lotta per vincere il titolo. Milan e Napoli sono per ora davanti, ma c’è sempre da ricordare che l’Inter ha ancora la partita contro il Bologna da recuperare.

Le giornate al termine sono sempre di meno, e l’Inter ha bisogno di risposte immediate già a partire dallo scontro diretto contro la Juventus per sperare nella seconda stella.