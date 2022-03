Atalanta – Si complica la situazione: anche loro fuori dall’allenamento

Si complica la situazione in casa Atalanta: Gasperini perde pezzi importanti in vista della sfida cruciale contro il Napoli.

Brutte notizie per Gasperini: l’allenatore dell’Atalanta dovrà fare i conti con diverse assenze durante la preparazione della sfida contro il Napoli.

La stagione dell’Atalanta sta per entrare nella fase cruciale. I bergamaschi hanno perso terreno nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, ma sperano di poter completare una rimonta sulle concorrenti. La squadra di Gasperini, prima della sosta, ha vinto la partita contro il Bologna grazie alla rete del giovanissimo Moustapha Cisse: grazie a quei tre punti, ora il quarto posto dista 8 punti. I nerazzurri hanno anche una partita da recuperare, rendendo la distanza virtuale di 5 lunghezze.

Tuttavia, dopo la sosta, il primo impegno sarà dei più difficili: il 3 aprile andrà in scena Atalanta-Napoli.

Inoltre, i nerazzurri dovranno preparare un doppio confronto difficilissimo contro il RB Leipzig.

Atalanta-Napoli, match che vale triplo

Atalanta-Napoli sarà un match fondamentale per il destino del campionato. Il risultati di questa partita, infatti, potrebbe risultare decisivo per la corsa scudetto e per la lotta nelle zone europee.

La formazione di Spalletti sogna di raggiungere la vetta, anche se non saranno della partita due elementi chiave come Osimhen (squalifica) e Di Lorenzo (infortunio).

In caso di KO, i nerazzurri dovrebbero guardarsi alle spalle: Lazio e Fiorentina, infatti, sono molto vicine. L’obiettivo, se dovesse sfumare il quarto posto, sarebbe comunque quello di centrare la qualificazione ad una competizione europea.

Tuttavia, Gasperini sta avendo delle difficoltà nella preparazione di questa delicatissima sfida. L’allenatore, infatti, ha a disposizione un gruppo molto ridotto a causa delle convocazioni per le Nazionali e degli infortuni.

Gasperini, gruppo ridotto: l’allenatore perde i pezzi

Non arrivano buone notizie per Gasperini da Zingonia. L’allenatore atalantino ha a disposizione un gruppo molto ridotto: la convocazioni con le Nazionali e gli infortuni hanno colpito duramente i nerazzurri.

Al momento, ci sono solamente Cisse, Malinovskyi, Miranchuk, Palomino, Pezzella, Rossi, Sportiello, Zappacosta e Cittadini agli ordini di Gasperini. Oltre a Zapata, infortunato da più di un mese (QUI i dettagli), si sono aggiunti altri infortuni. Boga e Toloi, infatti si sono allenati a parte perché non al meglio della condizione.

Non la condizione migliore, dunque, per preparare una sfida così delicata come quella contro il Napoli. Gasperini attende con ansia i rientri dalle Nazionali e i recuperi degli infortunati: l’Atalanta ha bisogno di loro per concludere al meglio la stagione.