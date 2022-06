Brutta tegola per mister Inzaghi in seguito all’infortunio del difensore centrale, Skriniar: ecco le notizie delle ultime ore sulle sue condizioni di salute.

Milan, questo il curioso e per certi versi simpaticamente antisimmetrico nome del numero 37, ha riportato un infortunio in Nazionale. Da diversi anni a questa parte si sta distinguendo per una grande continuità di prestazione che lo hanno consacrato come tra i migliori del suo ruolo in Serie A e come uno dei diversi leader tecnici e morali dei nerazzurri.

Arrivato dalla Sampdoria nel 2018, dopo aver già dato importante prova del suo talento in terra ligure, la crescita del 37 è stata in questi anni esponenziale e ha lasciato intendere come le sue qualità e caratteristiche gli permettano di poter giocare sia con una difesa a quattro che a tre, pur preferendo svolgere il ruolo di braccetto in quest’ultimo caso, piuttosto che quello di centrale di una linea con due terzini.

Plasmato da Spalletti e consacratosi definitivamente sotto i consigli di Conte, lo slovacco è reduce da un bel percorso sotto l’egida di Inzaghi e rappresenta a detta della piazza tutta come uno dei due inamovibili del terzetto arretrato lombardo, complice la giovane età che permette di vedere in lui ulteriori margini di crescita.

Inter, ecco i tempi di recupero per Milan Skriniar

Non è un caso, dunque, che a Milano, se proprio si dovesse decidere di scarificare un difensore, si preferirebbe rinunciare a De Vrij, soprattutto per una questione di età e ingaggio. Ciò non esclude il fatto che, di fronte a offerte irrinunciabili, Marotta si direbbe comunque disposto a dialogare per la cessione di Skriniar, un cui allontanamento garantirebbe tanta linfa da investire poi per gli investimenti futuri.

Attualmente, però, questo scenario non desta grande preoccupazione, complice la consapevolezza di avere un ds non desideroso di scendere a compromessi e intenzionato a fare di tutto per trattenere quelle pedine considerate indispensabili per il tecnico ex Lazio. Attualmente ad allarmare sono invece le sue condizioni fisiche, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della sfida in Nazionale contro il Kazakistan e che ha portato il giocatore a sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Questi hanno evidenziato una problematica al flessore con versamento che, pur preoccupando, ha fatto rientrare i preliminari allarmi relativi al ginocchio. Quest’ultimo è integro ma bisognerà attendere circa tre settimane per il suo recupero totale.