Bale fa chiarezza sul suo futuro: “Questa la cosa certa che succederà”. Tifosi in fermento

L’attaccante del Real Madrid Gareth Bale fa chiarezza sul suo futuro. Ecco cosa gli riserverà la prossima stagione.

Il prossimo 30 giugno Gareth Bale sarà un giocatore svincolato, pronto ad accasarsi a parametro zero al suo prossimo club.

Le ultime stagioni a Madrid per il giocatore gallese sono state pregne di difficoltà e il divorzio tra il classe ’89 e i galacticos è ormai inevitabile. Nella stagione 2021/22, dopo essere tornato a Madrid dopo un anno di prestito al Tottenham Hotstpur, Bale ha giocato appena sette partite, cinque in Liga e due in Champions League (3′ contro il PSG e 4′ contro il Chelsea), segnando un solo gol alla seconda giornata di campionato contro il Levante.

Dietro tutte queste assenze tanti infortuni, ma anche tante panchine dovute ad un amore con lo spogliatoio e con il club arrivato ormai ai minimi storici. Famoso è lo striscione che Bale espose per festeggiare la conquista dell’Europeo con il Galles con la scritta: “Wales. Golf. Madrid. In that order” ad evidenziare come per lui sia più importante il golf del Real Madrid, e a sottolineare un amore terminato ormai da tre anni.

La prossima stagione Bale non calcherà sicuramente il prato del Santiago Bernabeu, almeno non da calciatore del Real Madrid. Dal ritiro con il Galles, impegnato nella Nations League, l’ex Tottenham ha fatto chiarezza sul suo futuro.

La prossima destinazione di Bale

Nelle ultime ore era girata la voce che Bale potesse trasferirsi al Getafe. Una voce confermata dallo stesso presidente della squadra madrilena, che aveva detto: “Ci hanno offerto Bale, devo pensarci e valutare con l’allenatore. Valuteremo”

Bale però ha deciso di smentire categoricamente questa notizia direttamente in conferenza stampa, risultando anche molto schietto e diretto: “C’è una sola cosa sicura ed è che non giocherò nel Getafe. La mia prossima destinazione sarà comunque in una situazione win-win perché giocherò diverse partite prima del mondiale”. Con queste parole Bale allontana dunque le voci di avvicinamento ad un club minore. A questo punto è improbabile anche un suo approdo al Rayo Vallecano, altro club di Madrid che l’anno scorso si era assicurato le prestazioni del colombiano Radamel Falaco.

Rimangono dunque grosse speranze per le squadre italiane, su tutte la Roma di José Mourinho, che farebbe di tutto per portare nella capitale il giocatore che ha allenato l’anno scorso ai tempi del Tottenham e da lui fortemente voluto. Con il portoghese Bale giocò 27 partite in tutte le competizioni segnando 10 gol. Vedremo se finalmente il forte mancino sbarcherà in Serie A.