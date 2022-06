Juventus, non solo Neymar: il PSG regala ad Allegri il campionissimo

Juventus, vera e propria bomba di mercato legata al mondo bianconero. Non solo Neymar ma anche un altro campionissimo può arrivare dall’estero.

Sono giorni di grandi riflessioni anche e forse soprattutto in casa bianconera, laddove stiamo assistendo al diffondersi di numerose voci legate alla ricerca di Cherubini dei giusti elementi che possano fare al caso di Allegri negli anni a venire.

Il ritorno di Max non è di certo stato felicissimo ma è giusto evidenziare come a Torino tutti gli addetti ai lavori siano alla ricerca delle ricette giuste che permettano di archiviare l’infelice parentesi da poco conclusasi e ritornare ai gloriosi livello di un tempo.

Per farlo servirà ovviamente operare con attenzione e intelligenza nelle prossime settimane, provando a concretizzare mosse azzeccate e fattibili da un punto di vista economico. Da tempo si parla del possibile ritorno di Paul Pogba dopo aver salutato Torino quasi dieci anni fa e ormai prossimo al dire addio per la seconda volta a quel Manchester United il rapporto con il quale non è mai stato dei migliori.

Occhio, poi, a non sottovalutare i tanti altri scenari di mercato provenienti dall’estero o da autorevoli voci endogene al nostro Paese. Sappiamo dell’urgenza di trovare dei validi sostituti a Dybala, Chiellini, Bernardeschi e agli altri giocatori potenzialmente in uscita dal club torinese. Impensabile, dunque, che Cherubini e colleghi non cercheranno delle valide contromosse per ovviare a delle sortite non poco dolorose.

Juventus, regalo dal PSG per Allegri

Alla luce anche di un entusiasmo lenitosi sempre di più in questo recente passato, molti si attendono dalla Vecchia Signora un gran colpo che sia in grado di acuire speranze ed emozioni di una piazza da sempre abituata a sognare ed esultare. Le occasioni di mercato papabili sembrano essere diverse ma vanno tutte commisurate alle finanze di un club che non potrà comunque vantare margini di manovra economici importanti come un tempo.

Al fronte dei giusti presupposti, anche la Juve sembra potersi distinguere per ingaggi in grado di aizzare nuovamente il popolo bianconero e, a corroborare questa tesi, sono le voci raccolte da JuveLive.it e relative a quanto appreso da un profilo insider molto vicino al mondo torinese. Ci riferiamo a Paolo Nonmollo che ha in queste ore dato importanti aggiornamenti sulle ultime vicende di mercato.

A detta del su citato, il PSG starebbe pensando a delle soluzioni per Neymar e Icardi, al fine di abbassare il monte ingaggi e liberarsi da chi ormai da tempo rappresenta più un peso che una risorsa per il copiosissimo fronte offensivo francese. In attesa di novità sul brasiliano, Nonmollo evidenzia come da Parigi abbiano proposto il Mauro ex Inter proprio alla Juventus.

La formula sarebbe quella del prestito secco, senza alcun vincolo o vincolo, al patto che Agnelli finanzi metà ingaggio del noto coniuge di Wanda Nara.