L’obiettivo di mercato del Milan sfuma definitivamente, il giocatore ha scelto un’altra squadra, rossoneri battuti sul tempo: tifosi inferociti.

Brutta notizia per il Milan che deve rinunciare ad uno degli obbiettivi del proprio calciomercato, il giocatore ha scelto un’altra squadra per la rabbia dei tifosi rossoneri.

Il Milan campione d’Italia in carica sta vivendo un momento di generale stallo a livello di calciomercato.

I rossoneri sono senza dubbio coloro che, tra le squadre di testa, stanno vivendo l’estate più difficile a casua di un mercato che stenta a decollare causando un generale ritardo nei confronti delle aggueritissime concorrenti.

Alla base di questo rallentamento c’è inevitabilmente la trattativa per il il rinnovo di Maldini e Massara.

I due dirigenti sono stati l’anima della rinascita rossonera ma al momento non hanno ancora prolungato il contratto prossimo alla scadenza provocando una situazione di generale fermo su diversi fronti.

Le uniche trattative portate avanti con successo risultano infatti essere quella per Divock Origi e quella del riscatto di Alessandro Florenzi.

Un innesto e una conferma importanti senza dubbio ma che paiono minimi se relazionati agli acquisti delle dirette concorrenti come Pogba e Lukaku.

La situazione potrebbe comunque ricolversi nel breve periodo con i rinnovi dei due dirigenti e un mercato che potrebbe quindi decollare definitivamente.

Nel mentre però il Milan deve prendere atto di una nuova trattativa sfumata lasciando così rossoneri con la necessità di un giocatore in quel ruolo specifico: ecco di chi si tratta e le possibili contromosse.

L’affare iniziato a gennaio sfuma, ora il Milan deve valutare un piano B

Uno dei reparti che più di tutti necessita un cambiamento pare essere la difesa.

L’infortunio di Kjaer, che rientrerà in questa stagione, e l’addio a parametro zero di Alessio Romagnoli obbligano il Diavolo a vagliare le alternative per inserire in rosa un nuovo difensore centrale.

Il prescelto, sin da gennaio, era parso Sven Botman ma sul centrale olandese arrivano pessime notizie per il Milan.

Il difensore del Lille ha infatti scelto di trasferirsi in Inghilterra, più specificatamente al Newcastle il quale pagherà al club francese una cifra vicina ai 40 milioni, più di quanto il Milan avrebbe offerto.

I rossoneri dovranno quindi ora cercare delle alternative e i nomi più gettonati restano quelli di Theate, Saliba ed Acerbi.

Nelle prossime settimane, con il rinnovo di Maldini in particolare, il Milan si muoverà in maniera più decisa iniziando quindi a mettersi in pari con le dirette concorrenti.