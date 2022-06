Juventus, le parole del bianconero sono chiare quanto allarmanti. Di seguito l’estratto delle sue dichiarazioni.

Abbiamo tante volte sottolineato l’importanza di questa fase di stagione, caratterizzata dal congedo degli impegni calcistici ma non da quelli dirigenziali e aziendali, fondamentali e alla base di quella che sarà la costruzione futura. Questo, ovviamente, in tante società, bianconera compresa.

Per quanto concerne la Vecchia Signora, in particolar modo, bisognerà comprendere quelle che saranno le prossime mosse di Cherubini e colleghi, attesi dal dover ovviare ai tanti errori compiuti e a quelle che saranno le prossime partenze, diverse delle quali già ufficializzate.

Da un lato c’è da comprendere chi potrà prendere le non poco pesanti eredità di Chiellini e Dybala, dall’altro bisognerà anche capire che strada tecnico-tattica seguire in attesa del rientro di Chiesa e della probabile partenza di Morata, che potrebbe salutare come i due appena citati e l’amico e collega Bernardeschi.

Non meno rilevante, poi, la questione permanenze, visto l’interesse per diversi elementi di Allegri. A quelli nominati, infatti, potrebbero aggiungersi anche altri elementi in uscita. In questi giorni è emerso l’interesse della Roma per Cuadrado ma occhio anche alle dichiarazioni del campionissimo zebrato, Mathijs De Ligt, che ha commentato il proprio futuro in modo non proprio tranquillizante per i tifosi.

Juventus, le parole del campionissimo bianconero spaventano i tifosi

L’olandese è arrivato a Torino quattro anni fa, al termine di una trattativa che infiammava le speranze di una piazza che anelava, come tutt’oggi, alla complicata vittoria della Champions League e che dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo si garantiva il giovanissimo e seguitissimo difensore olandese, reduce da un exploit clamoroso con l’Ajax.

Attualmente il fiammingo è legato ai bianconeri fino al 2024 e ha una clausola da 125 milioni di euro, inclusa per volontà dell’agente durante la preliminare trattativa e divenuta una sorta di arma a doppio taglio per entrambe le parti coinvolte. In caso di esplosione definitiva, avrebbe potuto rappresentare, visti i prezzi di oggi, una comoda modalità per prelevare un giocatore così importante senza trattare con la Juventus.

In caso di mancato raggiungimento dei livelli inizialmente previsti, invece, il tetto imposto per il suo acquisto sarebbe potuto, come di fatto accaduto, divenire un vero e proprio vincolo per lo stesso De Ligt. Non è un caso, dunque, che il difensore si sia così espresso ai microfoni di NOS, direttamente dal ritiro degli Orange.

“Rinnovo? Al momento ne stiamo parlando e solo quando arriverà il momento giusto prenderò una decisione sulla permanenza o sulla ricerca di un qualcosa di nuovo. Ho sempre preso le decisioni in base a progetti sportivi e di certo i due piazzamenti consecutivi alle spalle del podio imi impongono delle riflessioni personali, trattandosi di due risultati deludenti“