Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e Pinto gelato: cambia tutto improvvisamente

Calciomercato Roma, è arrivato l’annuncio con smentita ufficiale. Di seguito tutti gli aggiornamenti su una questione che potrebbe aver ricevuto una vera e propria svolta.

Archiviata e festeggiata la vittoria in Conference League, i giallorossi devono adesso iniziare a pensare al futuro, consapevoli di poter vantare importanti basi di partenza ma al contempo di non potersi cullare sugli allori e di dover dunque crescere partendo da quanto di buono raccolto fin qui ma anche ovviando ai tanti limiti palesati durante soprattutto i primissimi mesi.

Ciò giustifica le tante voci che stanno interessando i capitolini in queste settimane, destinate ad essere caratterizzate da diverse operazioni sia in entrata che in uscita, nella misura in cui Pinto dovrà limare uno scacchiere nel quale si registrano ancora alcuni esuberi e i cui allontanamenti potrebbero non solo garantire monetizzazioni ma anche cancellare dal libro paga dei Friedkin stipendi poco produttivi.

In attesa di novità su questo fronte e attendendo aggiornamenti anche su possibili uscite più nobili, arrivano delle notizie non molto entusiasmanti per i giallorossi, questa volta in ottica acquisti.

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio che cambia tutto: giallorossi silurati

Ad interessare maggiormente i tifosi c’è quella questione Zaniolo che da anni infiamma e preoccupa la piazza romanista, ben consapevole di avere un grande talento ma soprattutto un grande patrimonio, la cui possibile uscita andrebbe a garantire un’entrata di non poco conto alle casse dei Friedkin.

Questi ultimi devono assecondare gli aneliti dei Friedkin ma al contempo operare nel pieno rispetto di risorse non illimitate e con le quali andranno fatti degli acquisti in tante regioni di campo. Negli ultimi giorni, in particolar modo, erano arrivate conferme sugli acquisti di Celik del Lille e Solbakken del Bodo Glimt. Il primo sarebbe una valida alternativa a Rick Karsdorp e arriverebbe a circa 10 milioni di euro. L’esterno norvegese ha invece il contratto in scadenza a dicembre e intriga Mourinho da quel rocambolesco e sinistroso 6 a 1 in Norvegia dello scorso ottobre.

Soprattutto per quest’ultimo sembrava tutto fatto ma le dichiarazioni del dirigente del Bodo hanno gelato Pinto e colleghi. Questo l’estratto delle sue dichiarazioni che cambiano tutto.

“Non ho chissà cosa da dire visto che la Roma non è mai stata in contatto con noi per Solbakken e non vanta attualmente diritto di dialogare con il calciatore. Se c’è del vero nelle voci circa l’interessamento allora vuol dire che non sono state rispettate delle regole da parte del club capitolino”.