Juventus, il piano di Cherubini è chiarissimo e ha del clamoroso. Machiavellica quanto sagace la trovata del dirigente bianconero per svoltare.

La Vecchia Signora è attesa da un importante labor limae finalizzato a plasmare una rosa che non solo ha presentato importanti difficoltà fin qui ma che si è anche distinta per diverse uscite alle quali bisognerà ovviare con celerità e intelligenza in vista di una stagione non più lontanissima e di un ritiro ormai prossimo.

Certo, va detto che la campagna acquisti è iniziata ufficialmente solo qualche giorno fa. Siamo in una fase ancora preliminare per poter ponderare bilanci o giudizi. Inutile il nascondere però la grande attesa della piazza per colpi in entrata che i tifosi si augurano possano rinforzare uno scacchiere che cercherà di risollevarsi quanto prima e, soprattutto, di rispondere alle mosse di mercato di Inter e Milan.

Impensabile, infatti, un’altra stagione anonima da parte di Vlahovic e colleghi, attesi dal doversi far perdonare un percorso tutt’altro che limpido. Servirà però non solo cercare di cambiare quegli aspetti che non abbiano funzionato nello scorso campionato. Sarà infatti importante anche generare un equilibrio tra entrate e uscite e, soprattutto, consegnare a mister Allegri le giuste pedine che non facciano rimpiangere i vari Dybala, Chiellini, Morata o Bernardeschi.

Juventus, la cessione di De Ligt svaligia il Napoli: doppio colpaccio dai partenopei

A tal proposito, riferiamo di seguito gli importanti quanto affascinanti aggiornamenti di mercato pronunciati dal giornalista Rai, Paolo Paganini. Quest’ultimo si è esposto circa quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Cherubini e colleghi. Questi sanno bene di dover risolvere diverse questioni sul fronte delle uscite, soprattutto alla luce di scenari che rischierebbero di complicarsi con il passare del tempo.

Risponde perfettamente a questa voce la vicenda De Ligt, in seguito alle dichiarazioni del difensore olandese che quasi un mese fa aveva espresso i propri dubbi circa un possibile rinnovo con la Juventus. “Due quarti posti impongono delle riflessioni” ha dichiarato l’ex Ajax, per il quale si cercherà di operare nelle prossime ore al fine di trovare un epilogo che accontenti tutte le parti in causa.

In particolar modo, il fortissimo interesse del Chelsea per il talentuoso difensore centrale classe ’99 potrebbe letteralmente far decollare il mercato juventino. Questo non per i possibili elementi di scambio che in questi giorni sembravano poter essere messi sul piatto dal club londinese ma per la gran quantità di denaro che l’uscita del fiammingo garantirebbe.

Secondo la su citata fonte, infatti, la Juventus avrebbe deciso di sacrificare Matthijs per affondare definitivamente tre colpi. Zaniolo a parte, De Ligt andrebbe a rappresentare il grimaldello per svaligiare il Napoli.

Dopo una sua uscita, Cherubini accelererebbe tempestivamente per Koulibaly, nonché per il qualitativo mediano spagnolo, Fabian Ruiz, anch’egli lontano dal rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis e disposto a cambiare aria.