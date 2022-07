Fonti vicinissime a Vidal rivelano il futuro: nessuno lo avrebbe mai immaginato

L’avventura di Arturo Vidal in nerazzurro sembra essere giunta al capolinea. Il cileno ha già le valigie pronte.

Arturo Vidal è pronto a lasciare l’Inter al termine di due stagioni in cui il centrocampista cileno ha vinto tre titoli senza però riuscire a lasciare il segno.

Arrivato per volontà di Conte, che era comunque finito per toglierlo dai titolari della squadra, con Simone Inzaghi l’utilizzo del cileno è stato molto centellinato.

Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2023, ma l’Inter vuole sbarazzarsi del suo enorme stipendio anche a fronte di una buonuscita da riconoscergli, che dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro.

Intanto Vidal è alla ricerca di una squadra e sembra aver trovato la giusta pretendente per concludere al meglio la sua carriera.

Tutto fatto, parola del cugino

A fare chiarezza sul futuro del centrocampista cileno dell’Inter è Gonzalo Vasquez, suo ex compagno di squadra e cugino del guerriero, che alla radio La Red ha fatto queste incredibili confessioni.

“L’interesse del Flamengo non sembra essere concreto, la squadra gli ha fatto i complimenti e strizzato l’occhio ma non so se sia seria. il Boca Juniors invece si è mosso velocemente e all’80% chiuderà per Arturo. Lui potrebbe essere convinto dal fatto di sentire nuovamente la passione, non gli interessa dei soldi altrimenti andrebbe a giocare in Qatar o in MLS. Me lo immagino con i suoi contrasti e con la Bombonera che si esalta”. Sono queste le parole che rivelano quella che con ogni probabilità sarà la prossima squadra di Vidal.

Vasquez parla anche del contatto che c’è stato tra Arturo e Juan Roman Riquelme, vice presidente degli Xeneizes e leggenda assoluta del club: “Arturo ha grande rispetto per Riquelme e per la sua carriera, è stato contento per la sua telefonata, si è commosso. Roman è un Dio del calcio e Arturo mi dice che per lui sarebbe importante giocare nel Boca, può essere buono per la sua carriera”.

Trattativa confermata anche dalle parole dell’allenatore degli argentini, Sebastian Battaglia, che dopo la sconfitta contro il Banfield ha risposto in questo modo: “Mi hanno detto che c’è una trattativa ma non sono riuscito a parlare con lui. Se tutto va bene e arriverà sappiamo quanta classe abbia e siamo entusiasti del suo possibile arrivo, migliorerebbe la rosa e tutto il calcio argentino”.

Parole che vanno anche contro quello che aveva detto lo stesso Riquelme, che aveva smentito la trattativa per l’ex Barcellona e Bayern Monaco, con una motivazione ben precisa: “Abbiamo gli slot per stranieri occupati dato che il 30 giugno torna Hurtado (attaccante classe 2000 in prestito ai brasiliani del Red Bull Bragantino, ndr). So che se n’è parlato molto ma la realtà è questa qui”.

Insomma, una trattativa non ancora chiusa ma che con l’interesse da entrambe le parti potrebbe arrivare presto a conclusione. A patto che l’Inter e Vidal riescano a trovare il giusto accordo per salutarsi al meglio.