Juventus, contatti ufficiali in Premier League: colpaccio e anticipo sull’Arsenal

Juventus, contatti ufficiali per il grande colpo in Premier League. Allegri ha deciso su chi puntare in vista della prossima stagione.

Come più volte evidenziato, tanti cambiamenti sono previsti in casa bianconera in vista del prossimo campionato. Troppi gli errori delle recenti gestioni e concretizzatesi poi nel campionato inaspettatamente e insolitamente conclusosi senza vittoria alcuna.

Per carità, dopo una decade di grandi vittorie può assolutamente verificarsi una battuta di arresto ma è giusto sottolineare come le difficoltà della Vecchia Signora siano evidenti da almeno un triennio a questa parte. Cherubini e colleghi vedono dunque nel fallimento dell’ultima stagione la possibilità di ripartire, cercando di non emulare gli errori del passato e di anzi imparare da questi ultimi.

Un po’come sta accadendo a Napoli, anche a Torino si ha l’impressione di voler smantellare gran parte della rosa, trattenendo unicamente la colonna portante sulla quale Allegri crede di poter continuare a puntare anche negli anni a venire. Diversi i giocatori non più utili alla causa o quelli che, come Dybala, pur vantando qualità innegabili, non possano restare per aspetti di natura economica.

Juventus, contatti ufficiali per il pupillo di Guardiola: ecco come stanno le cose

Queste prime settimane di giugno hanno lasciato intendere come la dirigenza piemontese sia intenzionata ad adottare cambiamenti in plurime regioni di campo e, in particolar modo, in quella lì centrale alla quale non è bastato l’ingaggio invernale di Denis Zakaria. Ciò spiega l’insistenza con la quale si sta ultimamente parlando di Paul Pogba che sembra aver costruito la sua carriera intorno a quell’autostrada Manchester-Torino che potrebbe percorrere tra non molto per la terza volta della sua carriera.

Lo scenario legato al Polpo è quello che suscita maggiore interesse attualmente ma occhio a non sottovalutare i recenti aggiornamenti circa il futuro del talento della Premier League. Complice il mancato accordo con l’Atletico Madrid per Morata, che salvo clamorosi scenari lascerà la Juventus dopo il prestito biennale oneroso, Cherubini e adepti sono alla ricerca della giusta occasione per rimpolpare la regione offensiva.

I nomi monitorati sono numerosi e, tra i vari, si segnala quello di Gabriel Jesus. Il centravanti di Guardiola ha il contratto in scadenza fra un anno e l’arrivo di Haaland tra le fila dei Citizens sembrerebbe aver ridotto ancor di più lo spazio del brasiliano. Sulle sue tracce ci sono diversi club di Premier League, tra cui, su tutti, l’Arsenal.

Attualmente la sua permanenza a Manchester è tutt’altro che scontata, come evidenziato dalle tante proposte recapitategli. Tra queste, si segnala anche quella della Juventus che avrebbe in lui individuato il valido alter-ego dell’ormai ex Dybala, nel cui futuro sembra esserci l’Inter.

In particolar modo, a detta dei giornalisti di Calcio Totale, trasmissione serale di Rai2, ci sono stati in queste ultime ore nuovi contatti tra le parti in causa per provare a strappare il sì del classe ’95.