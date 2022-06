Novità in casa Inter, l’allenatore bussa per un suo ex pupillo: il club apre alla cessione

Importanti novità in casa Inter. Com’è noto, Marotta e Ausilio, dovranno operare cessioni eccellenti per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Nelle ultime ore una squadra ha bussato ai nerazzurri che hanno aperto alla possibile cessione.

L’Inter, dopo aver mancato per un soffio lo Scudetto, vuole essere protagonista nel mercato per riprendersi il tricolore ma le trattative in entrata passano prima dalle quelle in uscita.

Nessuno nella rosa nerazzurra, dunque, è incedibile anche se resta l’intento di non stravolgere troppo l’ossatura della squadra.

Obiettivi chiari in entrata, vanno avanti i contatti

Sono giorni frenetici per i due uomini mercato dell’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio. I nerazzurri continuano a muoversi su più fronti anche se le strategie in entrata sono più o meno delineate. Con l’arrivo di Onana e la permanenza di Handanovic la porta non ha bisogno di ulteriori innesti. In difesa il preferito resta Bremer del Torino anche se tanto dipenderà dalle eventuali uscite nel reparto arretrato. Sulle corsie esterne si stanno valutando i profili di Cambiaso del Genoa, Bellanova del Cagliari e Udogie dell’Udinese. Potrebbe arrivarne uno dei tre e al momento il più vicino sembra il cagliaritano cresciuto nel Milan. A centrocampo servirebbe un vice Brozovic che è stato individuato in Asllani dell’Empoli. Si attende l’ufficialità per Henrikh Mkhitaryan che potrebbe agire come mezz’ala offensiva. In avanti i sogni restano Paulo Dybala e il ritorno di Romelu Lukaku, più facile l’argentino che il belga, per l’arrivo di entrambi è necessario cedere qualcuno.

Un club è interessato: l’allenatore rivuole il suo ex attaccante

Per sbloccare gli arrivi di Dybala e Lukaku almeno due attaccanti dovranno essere ceduti. Uno di questi sarà quasi sicuramente Alexis Sanchez con la quale l’Inter sta lavorando su rescissione e buonuscita. La dirigenza, a meno di offerte clamorose, vorrebbe tenere Lautaro per formare un attacco stellare. Restano, quindi, Dzeko e Correa. Per il bosniaco fino ad ora nessuno ha manifestato interessi concreti. L’argentino, invece, è finito nel mirino di un suo vecchio tecnico. Jorge Sampaoli, infatti, lo vorrebbe con sé al Marsiglia, qualificatosi in Champions League dopo il secondo posto in campionato.

I due hanno lavorato insieme ai tempi del Siviglia, nel 2016-17, e in nazionale. L’Inter ha aperto alla cessione del Tucu, nonostante sia stato acquistato la scorsa estate per 30 milioni su richiesta di Simone Inzaghi. Il nodo resta quello relativo alla formula. I nerazzurri vorrebbero cedere l’argentino a titolo definitivo che valutano 30 milioni , l’OM vorrebbe un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni. La trattativa è ancora tutta da definire, ma dopo solo un anno il Tucu Correa potrebbe salutare.